مران الأهلي – محاضرة بالفيديو من كولر استعدادا لـ المقاولون

السبت، 15 يوليه 2023 - 22:46

كتب : FilGoal

مران الأهلي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق المقاولون العرب في الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، وذلك لشرح بعض النقاط الفنية الخاصة بالمباراة.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال.

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس تدريباة مكثفة للرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء على هامش المران الجماعي.

واختتم مارسيل كولر المدير الفني فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بثلاثة فرق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب في السابعة من مساء غدا الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الممتاز.

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق المقاولون العرب في الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، وذلك لشرح بعض النقاط الفنية الخاصة بالمباراة.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال.

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس تدريباة مكثفة للرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء على هامش المران الجماعي.

واختتم مارسيل كولر المدير الفني فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بثلاثة فرق.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب في السابعة من مساء غدا الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الممتاز.

الأهلي المقاولون الدوري المصري
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