تقرير: ليس أوسوريو.. هندوراس تستقر على اسم المدير الفني الجديد

قرر الاتحاد الهندوراسي لكرة القدم تعيين الكولومبي رينالدو رويدا مديرا فنيا لـ المنتخب لقيادته في تصفيات كأس العالم 2026.

وتفوق رويدا على الثنائي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك وخورخي لويس بينتو مدرب أولمبيا الهندوراسي.

ويتبق فقط الإعلان الرسمي لتعيين رويدا مديرا فنيا للمنتخب المُلقب بـ "بيكولور".

ويسعى منتخب الهندوراس للتأهل لنهائيات كأس العالم 2026 بعدما فشل في الوصول بنسختي 2018 و2022.

وأشار التقرير أن لجنة فنية اجتمعت بالاتحاد ورأت أن وريدا سيساهم في حل مشاكل المنتخب.

وأوضح التقرير أن رويدا سيرافقه في طاقمه التدريبي كارلوس فيلاسكو المدرب البدني الذي عمل معه من قبل في التجربة الأولى.

ويمتلك رويدا المُلقب بـ "بروفيسور" تجارب تدريبية عديدة مع المنتخبات بدأت من كولومبيا بيم 2004 وحتى 2006 ثم الهندوراس بين 2007 و2010 وقادهم لمونديال جنوب إفريقيا.

كما درب الإكوادور وقادهم للتأهل لنهائيات كأس العالم 2014 ومن ثم درب تشيلي ومنتخب كولومبيا مجددا وحقق معه المركز الثالث في كوبا أمريكا 2021.

ويمتلك رويدا خبرة مع الأندية إذ درب أندية ديبورتيفو كالي وإنديبندينتي ميديين وأتليتكو ناسيونال الكولومبي وفلامنجو البرازيلي.

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وسبق أن صرّح محمد حبشي وكيل أوسوريو قائلا في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "هناك أكثر من عرض ولكن المدرب يحافظ على تركيزه مع الزمالك".

وأضاف "أوسوريو لديه عقد مع الزمالك ويحترمه. من الطبيعي أن تأتيه عروض لأنه مدرب كبير، ولكنه ملتزم بعقده".

ويتبقى لنادي الزمالك مباراة واحدة في الدوري المصري أمام فاركو، حيث ضمن المركز الثالث برصيد 59 نقطة.

أما في كأس مصر فقد وصل إلى نصف النهائي أمام بيراميدز، بينما يستعد لخوض منافسات البطولة العربية في الشهر الجاري.