لأسباب مختلفة.. أسباب غيابات 11 لاعبا من الزمالك أمام فاركو

السبت، 15 يوليه 2023 - 19:48

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك

وصل عدد غيابات لاعبي الزمالك أمام فاركو في ختام الدوري المصري لحساب الجولة 34 إلى 11 لاعبا بين إيقاف وراحة وإصابات.

ويلعب الزمالك ضد فاركو في الجولة الأخيرة من الدوري غدا الأحد، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة الدولي.

طالع قائمة الفريق لمواجهة فاركو في مباراة الغد من هنـــــــــــــــا.

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ويعرض FilGoal.com أسباب غيابات لاعبي الأبيض:

حسام عبد المحيد: إيقاف للحصول على 3 بطاقات صفراء جاءت ضد إنبي والاتحاد والأهلي.

محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أحمد فتوح – حمزة المثلوثي: للحصول على راحة.

ناصر منسي: شعر بألم في العضلة الضامة.

عمرو السيسي: إصابة في كاحل القدم.

محمود شبانة – سامسون أكينيولا: استبعاد لوجهة نظر فنية

نبيل عماد – عبد الله جمعة – محمود حمدي الونش – مواصلة التأهيل للتعافي من الإصابة.

السيسي – إصابة في كاحل القدم.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 59 نقطة، ويأتي فاركو في المركز التاسع برصيد 41 نقطة.

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