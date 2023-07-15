قائمة الزمالك - شيكابالا وفتوح على رأس الغائبين أمام فاركو

السبت، 15 يوليه 2023 - 18:24

كتب : إبراهيم رمضان

فريق الزمالك

غاب أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك عن قائمة فريقه لمواجهة فاركو في الجولة الأخيرة من الدوري المصري.

ويلعب الزمالك ضد فاركو في الجولة الأخيرة من الدوري غدا الأحد، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة الدولي.

وخرج أيضا من القائمة كل من حمزة المثلوثي وناصر منسي وشيكابالا وعمرو السيسي.

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وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

المرمى: محمد عواد – محمد صبحي

الدفاع: محمد عبد الغني – مصطفى الزناري – محمد طارق – حاتم سكر – أحمد محمود – عمر جابر

الوسط: محمد حسام – محمد أشرف "روقا" – عبد الله محمد – إبراهيما نداي – سيد عبد الله – أحمد سيد "زيزو" – أحمد بلحاج – أحمد عبد الرحيم

الهجوم: سيف الدين الجزيري – علي ياسر علي – محمد صلاح زكي

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 59 نقطة، ويأتي فاركو في المركز التاسع برصيد 41 نقطة.

الزمالك فاركو الدوري المصري
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