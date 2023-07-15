مدرب الإسماعيلي السابق يتولى المهمة الفنية لبطل المغرب
السبت، 15 يوليه 2023 - 18:38
كتب : FilGoal
اتفق نادي الجيش الملكي المغربي مع التونسي نصر الدين النابي على تدريب الفريق في الموسم المقبل.
وقرر نادي الجيش الملكي بطل الدوري المغربي تعيين المدرب التونسي كمدير فني بعد المستوى المميز الذي قدمه مع يانج أفريكانز.
وقاد نصر الدين النابي فريق يانج أفريكانز في الموسم الماضي للفوز بالكأس والسوبر في تنزانيا وأيضا التأهل لنهائي الكونفدرالية.
وأكد النابي في تصريحات له أنه اتفق مع نادي الجيش الملكي على كل الأمور، في انتظار توقيع العقود بشكل رسمي.
وتوج الجيش الملكي بلقب الدوري المغربي في الموسم المنقضي بعد منافسة قوية مع الوداد.
وسبق للتونسي نصر الدين النابي تدريب الإسماعيلي في عام 2016.
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