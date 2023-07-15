رومانو: إنتر ينهي اهتمامه بضم لوكاكو بعد ما فعله اللاعب

أنهى إنتر ميلان اهتمامه بضم روميلو لوكاكو من تشيلسي نهائيا في الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسبما ذكر فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن إنتر شعر بالغضب لعلمه بدخول لوكاكو في مفاوضات مع غريمه التقليدي يوفنتوس.

وأوضح رومانو أن يوفنتوس قد يضم لوكاكو لكن في حالة رحيل دوسان فلاهوفيتش فقط.

وعن موقف تشيلسي أشار الصحفي الإيطالي أنه بعد انسحاب إنتر من الصفقة فإن النادي الإنجليزي لن يغير من خططه ويرغب في رحيل لاعبه.

وأكد رومانو أن ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي الجديد لم يتحدث أبدا مع اللاعب البلجيكي في ظل رغبة الإدارة في رحيل لوكاكو.

وأوضح التقرير أن يوفنتوس أو أي ناد آخر يرغب في ضم لوكاكو عليه دفع 40 مليون يورو للحصول على موافقة تشيلسي على البيع.

وكان تشيلسي يرغب في الحصول على 45 مليون يورو.

وقضى لوكاكو الموسم الماضي معارا من تشيلسي إلى إنتر وسجل 14 هدفا وصنع 7 في 37 مباراة خاضها.

ويمتد تعاقد لوكاكو مع تشيلسي حتى صيف عام 2026.