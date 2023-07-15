أصبح مدفعجي أخيرا.. أرسنال يضم ديكلان رايس

بعد أشهر من المفاوضات انتهى كل شيء وكُلل بنجاح، أرسنال يضم ديكلان رايس رسميا من وست هام.

وأعلن أرسنال انضمام اللاعب صاحب الـ24 عاما بعقد طويل الأمد دون الإشارة لمدته أو قيمته.

فيما كانت ذكرت التقارير الصحفية أن الصفقة كلفت خزائن أرسنال 100 مليون جنيه إسترليني بالإضافة لخمسة ملايين أخرى كحوافز.

وكان وست هام أعلن في وقت سابق من صباح اليوم السبت رحيل رايس ليصبح أغلى لاعب بريطاني في التاريخ.

وتقرر ارتداء رايس للقميص رقم 41.

وقال ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال: "نحن سعداء للغاية بانضمام ديكلان رايس فهو لاعب ذو إمكانيات هائلة ويلعب في المستوى العال في الدوري الإنجليزي ومع منتخب إنجلترا لسنوات عديدة".

وأردف "ديكلان سيضيف إمكانيات كبيرة للنادي وهو لديه موهبة استثنائية تساعده على الناجح هنا".

وأتم "ديكلان لديه خبرات كبيرة في الدوري الإنجليزي بعمر الـ24 عاما، وظل قائدا جيدا جدا لوست هام كما رأينا وفاز بلقب أوروبي مؤخرا، المسؤولية والدور الذي قام به مع فريقه السابق كان مبهرا ونحن متحمسون لانضمامه لنا".

وأصبح رايس ثالث صفقات أرسنال الصيفية بعد كاي هافيرتز ويوريان تيمبر.