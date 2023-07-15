تايمز: ليفربول حدد مطالبه للتخلي عن هندرسون

السبت، 15 يوليه 2023 - 14:49

كتب : FilGoal

جوردان هندرسون - ليفربول - توتنام

حدد ليفربول مطالبه المادية للتخلي عن خدمات جوردان هندرسون قائد الفريق لصالح الاتفاق السعودي.

ويرتبط اسم العديد من نجوم كرة القدم والمدربين بالدوري السعودي خلال الفترة الماضية.

وبحسب "ذا تايمز" فإن ليفربول يريد 20 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن جوردان هيندرسون.

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وأوضحت التقارير أن هيندرسون تواجد ضمن البعثة المسافرة إلى ألمانيا مع ليفربول لخوض معسكر تحضيري للموسم الجديد، بسبب عدم التوصل لإتفاق لبيع اللاعب إلى النادي السعودي حتى الأن.

ويرغب ستيفين جيرارد مدرب الاتفاق السعودي في التعاقد مع هندرسون.

ووقع جيرارد على عقود تدريب الاتفاق لمدة موسمين بعد إتمام المفاوضات مع النادي السعودي خلال الأيام السابقة.

وترك قائد ليفربول السابق منصبه كمدير فني لـ أستون فيلا في أكتوبر الماضي بعد سلسلة من النتائج السيئة.

وسبق لجيرارد تولي قيادة رينجرز للفوز بلقب الدوري الأسكتلندي موسم 2020 - 2021 وأنهى الموسم دون هزيمة.

واحتل الاتفاق المركز السابع في الدوري السعودي الموسم الماضي.

جوردان هندرسون الاتفاق السعودي ليفربول
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