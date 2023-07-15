حوار كولر: لم أحصل على رأي فايلر قبل تدريب الأهلي لهذا السبب.. والحياة في مصر خادعة

لم يرغب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في الحصول على رأي سلفه في تدريب المارد الأحمر ريني فايلر بشأن تدريب الفريق بل فضل تكوين رأيه بنفسه.

كما يؤمن كولر أن الدوري المصري ليس ضعيفا وأنه تعين عليه التركيز كي يتجنب خداع المنافسين خلال المباريات.

وبعد ما يقرب من 10 أشهر من توليه مهمة تدريب الأهلي أجرى كولر حوارا مطولا مع إذاعة "SRF" السويسرية تحدث فيه عن كل شيء في مسيرته مع الأهلي.

** بعد عامين من عدم الفوز بالدوري توج الأهلي باللقب، هل زال الضغط من على كاهلك؟

لن أقول ذلك، أردت أنا وفريقي أن ننجح واتضح أنه موسم رائع حيث فزنا فيه بكل شيء تقريبا، بالطبع شعرت بالضغط من الملايين من جماهير الأهلي في مصر فهم متطلبين للغاية ويرغبون في الفوز.

التعادل في المباريات يجعل هناك حالة من عدم الرضا لكننا تكيفنا مع ذلك.

** لقد توجت مع الأهلي بلقب الدوري بدون لعب، هل هذا الأمر يقلل من سعادتك؟

لا لأنني مررت بموقف مشابه حينما توجت بالدوري السويسري في سنة 2000 مع سانت جالين، استطعت التأقلم مع الأمر.

** لم يخسر الأهلي أي مباراة في الدوري، هل فريقك جيد أم أن المسابقة ضعيفة؟

الدوري ليس بسيطا مثلما يعتقد البعض، الدفاع هنا أولوية لكل الفرق.

حينما نخوض المباريات فالمنافسين يحاولون أولا الحفاظ على التعادل السلبي ولا يجعلون المهمة سهلة بالنسبة لنا.

يجب أيضا أن ننتبه للهجمات المرتدة والركلات الحرة، لقد نجحنا في ذلك حتى الآن ونأمل في المرور بسلاسة من الأربع مباريات المتبقية بدون خسارة.

** أنت في مصر لفترة أقل من سنة، بأي لغة تتواصل؟

عادة أستخدم الإنجليزية لأن لغتي العربية ليست جيدة بما يكفي. (ضاحكا)

أستخدم كلمات قليلة من العربية أعرفها، وحينما يطلب شخص ما مني التقاط صورة معي في الشارع فلا نتحدث كثيرا.

أنا أيضا لا أقضي الكثير من الوقت في الخارج في ظل انشغالي ببرنامج مكثف لذا أبقى في الفندق حيث أحظى بالسلام وأستطيع الحصول على راحة، ولدي مترجم يساعدني.

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** كيف تشعر بالحياة في القاهرة؟

إنها تسير جيدا، وهذا مناسب لي.

الرحلة من الفندق إلى ملعب التدريب قصيرة تستغرق من 5 لـ10 دقائق حسب حركة المرور.

لقد زرت الأهرامات أيضا وكنت هناك لأول مرة في ديسمبر من سنة 1988 حينما أتيت إلى مصر لخوض مباراة ودية مع المنتخب السويسري.

يمكنك أن ترى كيف ترك الزمن بصماته على هذه الآثار.

عندما أكون خارج الفندق فعادة أكون في السيارة ولا أسير على قدمي تقريبا لأن الطقس يكون شديدة الحرارة أثناء النهار.

** أنت ثاني مدرب سويسري يدرب الأهلي بعد ريني فايلر هل تواصلت معه لمعرفة رأيه قبل الموافقة على العرض؟

لا لم أقم بذلك، لأنني أردت الحصول على خبراتي بنفسي من خلال تواجدي في الواقع.

أردت خوض تجربة جديدة بعقل منفتح لأن كل شخص مختلف.

** إلى أي مدى تخطط لبقائك في مصر؟ بعد ذلك الموسم الناجح هل ستعود إلى أوروبا؟

لقد وقعت على عقد مع الأهلي لعامين، لذا أتوقع استمراري هنا لعام آخر.

كمدرب أنا لا أخطط عادة كثيرا للمستقبل لأنني أعرف مدى سرعة تغير وظيفة المدرب.

أحاول فقط تقديم كل ما لدي في المكان الذي أعمل فيه، وطالما هناك رضا من الجانبين فيمكن مد التعاقد، إن لم يحدث ذلك فسوف نجتمع ونتحدث سويا.

** هل ستعود إلى سويسرا لقضاء إجازة بعد نهاية الموسم؟

أتمنى ذلك لكنني لا أستطيع التخطيط للأمر لأن هناك مباراة السوبر الإفريقي وأتمنى معرفة موعدها بحلول الأسبوع المقبل.

** هل التعاقدات قصيرة الأمد غير واردة في أوروبا؟

قد تكون هناك تغييرات قصيرة المدى هنا، عليك تقبل ذلك وأن تكون جاهزا عندما يحين الوقت.

** هل تعين عليك العمل على نفسك لتتحلى بالهدوء في بعض المواقف؟

نعم بالتأكيد وهذا استغرق مني بعض الوقت.

لقد تعين علي أنا وجهازي الفني أن نتعلم الإمساك بزمام الأمور بشكل أكثر مرونة فنحن في بلد مختلف وكان علينا التكيف.

وتوج كولر مع الأهلي بالدوري وكأس مصر وكأسين للسوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا.

وكشف FilGoal.com سابقا عن توصل الأهلي لاتفاق مع كولر لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل. (طالع التفاصيل)