خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق مع كولر على التجديد

تطور هام حدث مؤخرا بخصوص مستقبل السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي.

وعلم FilGoal.com أن النادي الأهلي قد توصل لاتفاق مع كولر على تجديد تعاقده.

وينتهي عقد كولر بنهاية الموسم المقبل، حيث تعاقد معه الأهلي في سبتمبر 2022 لمدة موسمين.

وحقق كولر 5 ألقاب مع الأهلي حتى الآن.

البداية كانت بلقب السوبر المصري عن موسم 2020-2021 الذي فاز به على حساب الزمالك.

ثم حقق كولر لقب كأس مصر للموسم الماضي (2021-2022)، بالفوز على بيراميدز في النهائي، ثم كرر الفوز عليه في كأس السوبر عن الموسم ذاته ليحصد ثالث الألقاب.

وفي مايو الماضي توج السويسري مع الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا بالفوز على الوداد المغربي في النهائي.

وأخيرا نال كولر لقبه الخامس بحسم الدوري المصري الممتاز 2022-2023.

ولعب كولر 54 مباراة مع الأهلي، بينها 4 هزائم فقط وصفر من الهزائم المحلية، بواقع اثنتين في كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد وفلامنجو البرازيلي، واثنتين في دوري أبطال إفريقيا أمام الهلال السوداني وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي في دور المجموعات.

كما حافظ الفريق على نظافة شباكه في 36 مباراة مع الأهلي حتى الآن.