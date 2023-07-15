أغلى بريطاني في التاريخ.. وست هام يعلن رحيل ديكلان رايس

أعلن وست هام اليوم السبت رسميا رحيل لاعبه وقائد الفريق ديكلان رايس ليصبح أغلى انتقال لأي لاعب بريطاني في التاريخ.

ديكلان رايس النادي : وست هام يونايتد وست هام يونايتد

ولم يشر وست هام لقيمة الصفقة أو اسم النادي الذي سينضم له اللاعب صاحب الـ24 عاما.

بيد أنه منذ عدة أسابيع فمن المعروف أن ديكلان رايس سيبقى في العاصمة الإنجليزية لندن وسينتقل إلى أرسنال.

وذكرت التقارير الصحفية أن ديكلان رايس سينتقل مقابل 100 مليون جنيه إسترليني مقابل 5 ملايين أخرى كحوافز.

ديكلان رايس البالغ من العمر 24 عاما شارك في الموسم الماضي مع وست هام 50 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 4 أهداف.

وقاد فريقه للفوز ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي بعد التغلب في النهائي على فيورنتينا الإيطالي.

ويلعب رايس مع وست هام منذ أن تم تصعيده للفريق الأول في 2017.

وشارك رايس في 43 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا وخلالهم سجل ثلاثة أهداف.