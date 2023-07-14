تأجيل مباراة لوتون تاون وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

أعلن نادي لوتون تاون الصاعد حديثا لـ الدوري الإنجليزي تقدمه تأجيل أول مباراة له على ملعبه في المسابقة ضد بيرنلي.

وتأهل لوتون تاون بالفوز ببطاقة الملحق من دوري الدرجة الأولى.

وطلب النادي تأجيل مباراته ضد بيرنلي المقرر إقامتها يوم السبت 19 أغسطس المقبل بسبب الإصلاحات التي تجري في الملعب للاستعداد لاستضافة مباريات الدوري الإنجليزي.

وأشار النادي عبر موقعه الرسمي أن ملعب كينيلورث رود معقل الفريق يخضع لتحسينات هديدة ليكون جاهزا لاستضافة المباريات بما في ذلك بناء منصة جديدة لتلبية متطلبات البث.

وشاركت رابطة الدوري الإنجليزي ونادي بيرنلي قرار النادي بالموافقة على تأجيل المباراة وسيتم تحديد الموعد الجديد للمباراة في أقرب وقت ممكن.

وقال جاري سويت رئيس النادي التنفيذي: "القرار المشترك بتأجيل المباراة مؤسف نظرا للأعمال التي تجري في الملعب، ولن نفرض أي تأجيل إضافي في المستقبل".

وأضاف "نود شكر الدوري الإنجليزي وبيرنلي على مساعدتهم لنا للوصول لهذا القرار".

وستكون بذلك أول مباراة للفريق على أرضه في الدوري الإنجليزي ضد وست هام يوم الجمعة 1 سبتمبر في الجولة الرابعة.

ويفتتح لوتون الموسم بلقاء برايتون يوم 12 أغسطس المقبل في الجولة الأولى.

الملعب الأصغر

ملعب كينيلورث رود معقل الفريق الذي افتتح عام 1905 سيكون أصغر ملعب في يستضيف مباريات في تاريخ الدوري الإنجليزي.

المدرج الرئيسي عبارة عن خليط مختلط من المقاعد الخشبية متعددة الألوان والمقاعد البلاستيكية، ويتسع لـ 10 آلاف مقعد.

وسيعمل النادي على صرف 10 ملايين جنيه إسترليني لتحسين الملعب ليصبح صالحا لاستضافة مباريات الدوري الإنجليزي ومطابقا للمعايير وهي: غربة ملابس أكبر وأضواء كاشفة جديدة ونظام VAR.

يأتي ذلك مع توصل النادي لاتفاق لبناء استاد آخر يتسع لـ 17 ألف مشجع.