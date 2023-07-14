بسبب كأس العالم للأندية.. تأجيل مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

الجمعة، 14 يوليه 2023 - 21:09

كتب : FilGoal

احتفال توني بهدفه في مرمى مانشستر سيتي - برينتفورد

أعلن نادي برينتفورد تأجيل مباراته ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي بسبب كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 23 ديسمبر المقبل على ملعب الاتحاد معقل سيتي.

وأوضح النادي في بيانه أنه سيعلن عن موعد المباراة الجديد عند تحديده.

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ويشارك مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية كونه بطل دوري أبطال أوروبا والتي حققها لأول مرة في تاريخه على حساب إنتر الشهر الماضي.

وتستضيف المملكة العربية السعودية البطولة بين 12 و22 ديسمبر المقبل بمشاركة 7 أندية من بينها الأهي بطل إفريقيا.

وحقق برينتفورد الموسم الماضي الفوز على سيتي ذهابا وإيابا في الدوري الإنجليزي بنتيجة 2-1 و1-0.

ويستهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي بمواجهة بيرنلي في افتتاح المسابقة.

وجاء جدول مباريات مانشستر سيتي كالآتي:

الجولة الأولى: بيرنلي خارج ملعبه (11 أغسطس)

الجولة الثانية: نيوكاسل على ملعبه (19 أغسطس)

الجولة الثالثة: شيفيلد حارج ملعبه (26 أغسطس)

الجولة الرابعة: فولام على ملعبه (2 سبتمبر)

الجولة الخامسة: وست هام خارج ملعبه (16 سبتمبر)

الجولة السادسة: نوتنجهام على ملعبه (23 سبتمبر)

الجولة السابعة: ولفرهامبتون خارج ملعبه (30 سبتمبر)

الجولة الثامنة: أرسنال خارج ملعبه (7 أكتوبر)

الجولة التاسعة: برايتون على ملعبه (21 أكتوبر)

الجولة العاشرة: مانشستر يونايتد خارج ملعبه (28 أكتوبر)

الجولة 11: بورنموث على ملعبه (4 نوفمبر)

الجولة 12: تشيلسي خارج ملعبه (11 نوفمبر)

الجولة 13: ليفربول على ملعبه (25 نوفمبر)

الجولة 14: توتنام على ملعبه (2 ديسمبر)

الجولة 15: أستون فيلا خارج ملعبه (5 ديسمبر)

الجولة 16: لوتون خارج ملعبه (9 ديسمبر)

الجولة 17: كريستال بالاس على ملعبه (16 ديسمبر)

الجولة 18: برينتفورد على ملعبه (23 ديسمبر)

الجولة 19: إيفرتون خارج ملعبه (26 ديسمبر)

الجولة 20: شيفيلد على ملعبه (30 ديسمبر)

الجولة 21: نيوكاسل خارج ملعبه (13 يناير)

الجولة 22: بيرنلي على ملعبه (31 يناير)

الجولة 23: برينتفورد خارج ملعبه (3 فبراير)

الجولة 24: إيفرتون على ملعبه (10 فبراير)

الجولة 25: تشيلسي على ملعبه (17 فبراير)

الجولة 26: بورنموث خارج ملعبه (24 فبراير)

الجولة 27: مانشستر يونايتد على ملعبه (2 مارس)

الجولة 28: ليفربول خارج ملعبه (9 مارس)

الجولة 29: برايتون خارج ملعبه (16 مارس)

الجولة 30: أرسنال على ملعبه (30 مارس)

الجولة 31: أستون فيلا على ملعبه (3 أبريل)

الجولة 32: كريستال بالاس خارج ملعبه (6 أبريل)

الجولة 33: لوتون على ملعبه (13 أبريل)

الجولة 34: توتنام خارج ملعبه (20 أبريل)

الجولة 35: نوتنجهام خارج ملعبه (27 أبريل)

الجولة 36: ولفرهامبتون على ملعبه (4 مايو)

الجولة 37: فولام خارج ملعبه (11 مايو)

الجولة 38: وست هام على ملعبه (19 مايو)

وحقق مانشستر سيتي ثلاثية تاريخية بحصد ألقاب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا في الموسم المنقضي.

مانشستر سيتي برينتفورد الدوري الإنجليزي
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