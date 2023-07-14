الملك أرتورو ينضم للإعصار.. باراناينسي يضم فيدال حتى نهاية 2023

أعلن نادي أتليتكو باراناينسي البرازيلي ضم التشيلي أرتورو فيدال في صفقة انتقال حر حتى نهاية الموسم التالي.

وانضم فيدال البالغ 36 عاما في صفقة انتقال حر بعدما فسخ تعاقده مع فلامنجو البرازيلي.

وخاض فيدال منذ انضمامه لصفوف فلامنجة 51 مباراة سجل خلالها هدفين وحقق لقبين هما كأس البرازيل وكوبا ليبرتادوريس بعدما انضم في يوليو الماضي.

وسيكون فيدال قادرا على اللعب بقميص باراناينسي في كوبا ليبرتادوريس حيث تأهل الفريق لدور الـ 16 وسيلتقي بوليفار البوليفي الذي انضم له برونو سافيو لاعب الأهلي.

"الملك أورتورو" حقق 25 لقبا في مسيرته الاحترافية بالإضافة للقبي كوبا أمريكا 2015 و2016 مع الجيل التاريخي لمنتخب تشيلي.

وسيرتدي فيدال رقمه المفضل 23 بقميص الفريق المُلقب بـ "الإعصار".

وحقق فيدال لقب كوبا ليبرتادوريس الموسم الماضي بعدما فاز على باراناينسي في النهائي بنتيجة 2-0، وشارك في كأس العالم للأندية 2023.

وقال فيدال لموقع النادي الرسمي: "خضت الكثير من الأشياء لكن لا زال لدي الكثير من الأحلام، أريد مواصلة الفوز بالألقاب حتى يوم اعتزالي، وهذه خطوة مهمة من أجل اللعب في كوبا ليبرتادوريس ومواصلة حصد الألقاب".

وسيجاور فيدال في الفريق كل من فيرناندينيو لاعب وسط مانشستر سيتي السابق وقائد الفريق، وكذلك فيتور روكي لاعب برشلونة القادم والذي سينتقل للفريق الكتالوني الصيف المقبل.