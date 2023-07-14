مدرب غينيا بيساو لـ في الجول: منتخب مصر المرشح الأول.. ولكن

الجمعة، 14 يوليه 2023 - 19:00

كتب : محمد عبد العظيم

باسيرو كاندي مدرب غينيا بيساو

تحدث باسيرو كاندي المدير الفني لمنتخب غينيا بيساو عن مواجهة مصر في المجموعة الأولى لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال كاندي في تصريحاته لـ FilGoal.com: "المجموعة قوية ومنتخب مصر هو المرشح الأول، ولكن غينيا بيساو ستقدم أفضل ما لديها للتأهل".

وأضاف "نعرف أن كرة القدم تُلعب على التفاصيل، وسنواصل الحلم دائما".

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ولعب منتخب مصر مع غينيا بيساو في كأس أمم إفريقيا الماضية، وانتهت المباراة بفوز الفراعنة بهدف دون رد.

وعن ذلك قال كاندي: "لا تشبه مباراة الأخرى. أتمنى أن تنجح غينيا بيساو في اجتياز المنتخبات الخمسة في التصفيات".

واختتم "نعلم أن المرشحين هما مصر وبوركينا فاسو".

ووقع منتخب مصر في المجموعة الأولى لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويسعى منتخب مصر للتأهل إلى المونديال للمرة الرابعة في تاريخه بعد 1934 و1990 و2018.

ولأول مرة، سيتأهل 9 منتخبات من قارة إفريقيا مباشرة إلى كأس العالم، بينما ينافس فريق عاشر في الملحق العالمي.

جاء ذلك بعد زيادة عدد المشاركين في المونديال إلى 48 منتخبا بدلا من 32، وبالتالي ارتفعت مقاعد إفريقيا الثابتة من 5 إلى 9.

وتتكون المجموعة من: مصر - بوركينا فاسو - غينيا بيساو - سيراليون - إثيوبيا - جيبوتي

وتنطلق التصفيات بأول جولتين بين يومي 13 و21 نوفمبر 2023.

فيما تقام الجولتان الثالثة والرابعة بين يومي 3 و11 يونيو 2024.

وتستمر الفعاليات بالجولتين الخامسة والسادسة بين يومي 17 و25 مارس 2025.

وتقام الجولتان السابعة والثامنة بين يومي 1 و9 سبتمبر 2025.

وأخيرا تُلعب الجولتان التاسعة والعاشرة في يومي 6 و14 أكتوبر 2025.

ويتأهل أصحاب المركز الأول من المجموعات التسع مباشرة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

فيما يتأهل أفضل 4 من أصحاب المركز الثاني إلى ملحق قاري خاص لتحديد ممثل إفريقيا في الملحق العالمي.

ويقام نصف نهائي ونهائي الملحق الإفريقي بين 10 و18 نوفمبر 2025.

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