مدرب بوركينا فاسو لـ في الجول: مصر تهيمن على الكرة الإفريقية.. وهذا ما نحتاج إليه أمامها

تحدث الفرنسي هوبير فيلود المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو عن مواجهة مصر في المجموعة الأولى لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال فيلود في تصريحاته لـ FilGoal.com: "إنها مجموعة صعبة وفيها مرشح كبير هو منتخب مصر، ولكن لا يجب نسيان أن إثيوبيا وسيراليون وغينيا بيساو شاركوا في كأس أمم إفريقيا الماضية وظهروا بشكل جيد".

وأضاف "بوركينا فاسو أيضا تملك فريقا مميزا. ستكون مجموعة تنافسية حتى وإن كان منتخب مصر هو المرشح الأول".

وأوضح "أعتقد أن منتخبات إثيوبيا وغينيا بيساو وسيراليون يمكنهم الدخول في الصراع، برفقة بوركينا فاسو أيضا وبطبيعة الحال مصر".

وتغير نظام تصفيات إفريقيا لكأس العالم بعد زيادة عدد المشاركين من 32 إلى 48، وبالتالي ازداد عدد المتأهلين الأفارقة من 5 إلى 9 مقاعد مباشرة ومقعد في الملحق العالمي.

وقال فيلود: "النظام الجديد لتصفيات كأس العالم يبدو مثيرا للاهتمام، إنه أشبه ببطولة مكونة من 10 مباريات".

ورفض الاتحاد الإفريقي السماح بلعب المباريات الرسمية على ملعب بوركينا فاسو، وبالتالي اضطرت لخوض التصفيات الأخيرة في المغرب.

وعن ذلك قال المدرب الفرنسي: "مسألة الملعب هي كل مشكلة بوركينا. إذا تمكننا من اللعب في ديارنا فهذا يعني أن فرص تأهلنا ستزيد. أتمنى أن تنهي الدولة إصلاحات الملعب لأن هذا الأمر مهم".

وواصل "منتخب مصر دائما فريق كبير. إنه بلد كبير لكرة القدم بصورة عامة ولديه أندية كبيرة. نعرف أن مصر تهيمن على الكرة الإفريقية منذ وقت طويل".

واختتم "أعرف هذا البلد وأنديته جيدا، ولكن على الرغم من كل ذلك، بوركينا فاسو لديها الفرصة وكل شيء ممكن على أرض الملعب، وأكرر، من المهم أن نلعب هذه المباراة على أرضنا".

ووقع منتخب مصر في المجموعة الأولى لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويسعى منتخب مصر للتأهل إلى المونديال للمرة الرابعة في تاريخه بعد 1934 و1990 و2018.

ولأول مرة، سيتأهل 9 منتخبات من قارة إفريقيا مباشرة إلى كأس العالم، بينما ينافس فريق عاشر في الملحق العالمي.

جاء ذلك بعد زيادة عدد المشاركين في المونديال إلى 48 منتخبا بدلا من 32، وبالتالي ارتفعت مقاعد إفريقيا الثابتة من 5 إلى 9.

وتتكون المجموعة من: مصر - بوركينا فاسو - غينيا بيساو - سيراليون - إثيوبيا - جيبوتي

وتنطلق التصفيات بأول جولتين بين يومي 13 و21 نوفمبر 2023.

فيما تقام الجولتان الثالثة والرابعة بين يومي 3 و11 يونيو 2024.

وتستمر الفعاليات بالجولتين الخامسة والسادسة بين يومي 17 و25 مارس 2025.

وتقام الجولتان السابعة والثامنة بين يومي 1 و9 سبتمبر 2025.

وأخيرا تُلعب الجولتان التاسعة والعاشرة في يومي 6 و14 أكتوبر 2025.

ويتأهل أصحاب المركز الأول من المجموعات التسع مباشرة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

فيما يتأهل أفضل 4 من أصحاب المركز الثاني إلى ملحق قاري خاص لتحديد ممثل إفريقيا في الملحق العالمي.

ويقام نصف نهائي ونهائي الملحق الإفريقي بين 10 و18 نوفمبر 2025.