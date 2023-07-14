مصدر مقرب من إبراهيم عادل لـ في الجول: فينورد وبنفيكا مهتمان بضمه

الجمعة، 14 يوليه 2023 - 16:20

كتب : عمرو نبيل

إبراهيم عادل يحتفل بهدفه مع منتخب مصر الأولمبي ضد مالي

دخل إبراهيم عادل نجم المنتخب الأولمبي ونادي بيراميدز ضمن اهتمامت بنفيكا وفينورد لضمه هذا الصيف.

وحصل لاعب براميدز على جائزة أفضل لاعب في بطولة أمم إفريقيا دون 23 عاما التي خسرها المنتخب المصري بالسقوط أمام نظيره المغربي بنتيجة 1-2 في النهائي.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com : "فينورد وبنفيكا يرغبان في ضم إبراهيم عادل. الناديان تواصلا مع بيراميدز بشأن التعاقد مع اللاعب خلال هذا الصيف"

أخبار متعلقة:
عضو مجلس إدارة الزمالك لـ في الجول: تقدمت باستقالتي من الإدارة.. ورسالة المصري يصدر بيانا بشأن نهائي كأس الرابطة محمد صبحي لـ في الجول: لن أشارك ضد الاتحاد.. بعد ما حدث من الجهاز الفني معي

وأضاف المصدر "بيراميدز أبلغ فينورد بطلباته المالية وسيتم مناقشة الأمر في النادي الهولندي".

موقع "MIN 90" ذكر في وقت سابق أن تشيلسي ونيوكاسل وبرايتون وبرنتفورد وأستون فيلا ووست هام وبيرنلي وساوثامبتون أبدوا اهتماما بضم إبراهيم عادل.

ورد مصدر من بيراميدز –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com قائلا: "متابعة تشيلسي لإبراهيم عادل؟ العروض الرسمية لإبراهيم عادل حتى الآن من نورشلاند وفريق تركي".

وأردف "بخلاف ذلك كل ما تردد عن عروض أخرى لا يتعدى كونه سوى حديث من وسائل الإعلام أو حديث عن طريق وكلاء".

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن تقدم نورشلاند الدنماركي بعرض لبيراميدز لضم إبراهيم عادل يما يقرب من 3 ملايين دولار بالإضافة لمليون دولار كإضافات. (طالع التفاصيل)

أما رغبة بيراميدز فهو الحصول على مبلغ يتراوح ما بين 4 لـ5 ملايين دولار.

كما أن النادي الدنماركي يحاول إقناع إبراهيم عادل بتوفير الكثير من التسهيلات له ولعائلته فور انضمامه للفريق.

مع توفير مدرس شخصي له لتعليمه اللغة الدنماركية خلال فترة تواجده مع الفريق.

يأتي ذلك بعد متابعة مكثفة من قبل نادي نورشلاند لإبراهيم عادل عن طريق وجود الكشافين في مصر لمتابعته عن قرب.

وكان فابرزيو رومانو صحفي سكاي سبورت المتخصص في الانتقالات أفاد أن نادي أندرلخت البلجيكي ضمن الأندية المهتمة بضم إبراهيم عادل قائد منتخب مصر الأولمبي.

وأوضح رومانو عبر حسابه الشخصي على تويتر: "أندرلخت البلجيكي ونوردشلاند الدنماركي من بين الأندية التي تحرص على ضم إبراهيم عادل بعد ما قدمه مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا دون 23 عاما".

خلال البطولة سجل إبراهيم عادل هدفا بينما حصل على لقب رجل المباراة في 3 مباريات.

ويلعب إبراهيم عادل مع الفريق الأول ببيراميدز منذ عام 2019.

وخلال الموسم الحالي شارك عادل مع بيراميدز في 28 مباراة وخلالهم سجل أربعة أهداف.

إجمالا اللاعب البالغ 22 عاما شارك في 108 مباراة سجل 26 هدفا وصنع 9 في جميع المسابقات.

إبراهيم عادل بنفيكا بيراميدز فيينورد
نرشح لكم
عضو مجلس إدارة الزمالك لـ في الجول: تقدمت باستقالتي من الإدارة.. ورسالة المصري يصدر بيانا بشأن نهائي كأس الرابطة محمد صبحي لـ في الجول: لن أشارك ضد الاتحاد.. بعد ما حدث من الجهاز الفني معي أسوان لـ في الجول: سننسحب من مباراة الداخلية في هذه الحالة الاتحاد يجدد عقد حارس مرماه 5 سنوات مصدر مقرب من أحمد حكم لـ في الجول: المصري وفاركو قدما 5 أضعاف راتب سموحة مواعيد مباريات الجمعة 14 يوليو 2023 - صراع البقاء في الدوري قمصان: إمام عاشور إضافة كبيرة لـ الأهلي.. وهذه رسالتي له
أخر الأخبار
الريان القطري يتعاقد مع رودريجو مورينو 2 دقيقة | الوطن العربي
يويفا يغرم مانشستر يونايتد وبرشلونة 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر مقرب من إبراهيم عادل لـ في الجول: فينورد وبنفيكا مهتمان بضمه 42 دقيقة | الكرة المصرية
عضو مجلس إدارة الزمالك لـ في الجول: تقدمت باستقالتي من الإدارة.. ورسالة 55 دقيقة | الدوري المصري
المصري يصدر بيانا بشأن نهائي كأس الرابطة ساعة | الكرة المصرية
#السهرة_الرياضية – حياة أرنولد شوارزنيجر في 3 حلقات .. كيف نجى من العنف الأبوي وأصبح بطل كمال أجسام؟ 2 ساعة | أمريكا
محمد صبحي لـ في الجول: لن أشارك ضد الاتحاد.. بعد ما حدث من الجهاز الفني معي 2 ساعة | الدوري المصري
تقرير: نيمار يعود لحسابات تشيلسي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: تلقينا خطاب إيقاف ديانج لـ 6 أشهر.. وهذا ما سيحدث 2 طريق المونديال - مصر في المجموعة الأولى.. مواجهات متوازنة للعرب ودربي 3 مؤتمر أوسوريو: أخطأت في التشكيل.. ولاعب الأهلي ارتكب تصرفا استفزازيا ضدنا 4 الوكرة يضم مصريا جديدا بعد حمدي فتحي