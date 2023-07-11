في الجول يكشف تفاصيل عرض نورشلاند الدنماركي لضم إبراهيم عادل

جدد نادي نورشلاند الدنماركي محاولاته لضم إبراهيم عادل قائد منتخب مصر الأولمبي ونجم بيراميدز خلال الصيف الجاري.

إبراهيم عادل النادي : بيراميدز بيراميدز

نادي نورشلاند الدنماركي كان قد أظهر اهتمامه بضم إبراهيم عادل في الصيف الماضي وتقدم بعرض وصل إلى 2 مليون و250 ألف دولار.

وعلم FilGoal.com أن العرض الحالي من نورشلاند لضم إبراهيم عادل قرابة الـ3 ملايين دولار، بالإضافة إلى مليون دولار إضافات متنوعة.

وذلك لأن رغبة بيراميدز هي في حالة بيع إبراهيم عادل يجب أن يحصل النادي على مبلغ يتراوح ما بين 4 إلى 5 ملايين دولار.

كما أن النادي الدنماركي يحاول إقناع إبراهيم عادل بتوفير الكثير من التسهيلات له ولعائلته فور انضمامه للفريق.

مع توفير مدرس شخصي له لتعليمه اللغة الدنماركية خلال فترة تواجده مع الفريق.

يأتي ذلك بعد متابعة مكثفة من قبل نادي نورشلاند لـ إبراهيم عادل عن طريق وجود الكشافين في مصر لمتابعته عن قرب.

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وكان فابرزيو رومانو صحفي سكاي سبورت المتخصص في الانتقالات أفاد أن نادي أندرلخت البلجيكي ضمن الأندية المهتمة بضم إبراهيم عادل قائد منتخب مصر الأولمبي.

وحصل لاعب براميدز على جائزة أفضل لاعب في بطولة أمم إفريقيا دون 23 عاما التي خسرها المنتخب المصري بالسقوط أمام نظيره المغربي بنتيجة 1-2 في النهائي.

وأوضح رومانو عبر حسابه الشخصي على تويتر: "أندرلخت البلجيكي ونوردشلاند الدنماركي من بين الأندية التي تحرص على ضم إبراهيم عادل بعد ما قدمه مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا دون 23 عاما".

خلال البطولة سجل إبراهيم عادل هدفا بينما حصل على لقب رجل المباراة في 3 مباريات.

وسبق أن كشف مصدر من بيراميدز لـ FIlGoal.com: "تلقينا ثلاثة عروض رسمية و(عرضين شفهيين) للتعاقد مع إبراهيم عادل خلال الأيام الماضية. العروض الرسمية كانت من أندرلخت ونورشلاند وأحد الفرق التركية".

وتابع "العروض استفسرت عن نية بيراميدز من بيع اللاعب والطلبات المالية. وحددنا سعر 5 (ملايين) يورو للموافقة على رحيل إبراهيم عادل".

ويلعب إبراهيم عادل مع الفريق الأول ببيراميدز منذ عام 2019.

وخلال الموسم الحالي شارك عادل مع بيراميدز في 28 مباراة وخلالهم سجل أربعة أهداف.

إجمالا اللاعب البالغ 22 عاما شارك في 108 مباراة سجل 26 هدفا وصنع 9 في جميع المسابقات.