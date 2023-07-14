محمد صبحي لـ في الجول: لن أشارك ضد الاتحاد.. بعد ما حدث من الجهاز الفني معي

الجمعة، 14 يوليه 2023 - 14:52

كتب : حامد وجدي

الاسماعيلي محمد صبحي

أعلن محمد صبحي حارس مرمى الإسماعيلي نيته عدم المشاركة في لقاء الاتحاد السكندري بسبب أزمته مع الجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل.

محمد صبحي

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وتحدث صبحي لـFilGoal.com قائلا: "طلبت من المدير الفني التواجد في قائمة لقاء الداخلية الأخير لمساندة الفريق في الظروف الصعبة التي يمر بها والغيابات التي ضربت الفريق لكنه رفض".

وأكمل "وبعدما علمت أنه يريد إشراكي ضد الاتحاد أبلغته برفضي وعدم رغبتي في خوض أي مباراة مع تواجدهم بسبب الأوضاع السيئة التي عانى منها الفريق وصراعه للهروب من الهبوط خلال تواجدهم".

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وأكمل "هذا بالإضافة لسحبهم جميع صلاحيات قائد الفريق بشكل غير رسمي منذ توليه قيادة الفريق مما أدى لحدوث حالة فوضى إدارية وتعمد استبعادي من المباريات رغم جاهزيتي الفنية وتعمد إشراك لاعبين مصابين وناشئين كي لا يتم الاعتماد علي مهما حدث".

وعن اعتزاله قال: "أجلت ذلك القرار حتى يعود الإسماعيلي لوضعه الطبيعي الذي يليق باسمه وتاريخه مع وجود جهاز فني ومجلس إدارة يقدران النادي".

وكان صبحي عاد من الاعتزال للإسماعيلي في شهر يناير الماضي وبعقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري.

ومنذ عودته للإسماعيلي لم يشارك صاحب الـ41 عاما في أي مباراة رفقة الدراويش.

الإسماعيلي محمد صبحي
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