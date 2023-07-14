رومانو: يونايتد أصبح قريبا جدا من ضم أونانا.. يتبقى شيئا وحيدا
الجمعة، 14 يوليه 2023 - 13:04
كتب : FilGoal
أصبح مانشستر يونايتد قاب قوسين أو أدنى من ضم أندري أونانا حارس مرمى إنتر ميلان خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
أندرى أونانا
النادي : إنتر
وحسبما ذكر فابريزيو رومانو في الصحفي الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن عرض يونايتد الأخير لإنتر بلغ قيمته 50 مليون يورو بالإضافة لخمسة ملايين أخرى كحوافز.
وأوضح رومانو أن المناقشات الأخيرة تدور حول الحوافز ولكنها لن تمنع الصفقة من الإتمام.
ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" الأمريكية الأسبوع الماضي فإن عرض يونايتد جاء مقابل 40 مليون يورو بالإضافة لخمسة ملايين أخرى كحوافز.
لكن إنتر يرغب في الحصول على 60 مليون يورو.
وأوضح التقرير أنه رغم الفارق بين الرقم الذي يعرضه يونايتد مقابل ما يطلبه إنتر لكنه من المتوقع أن تستمر المفاوضات ليصل الناديين لحل وسط بينهما.
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