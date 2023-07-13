عبد الحفيظ: ضم إمام عاشور؟ إذا حدث شيء جديد سنعلن عنه سريعا

أوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن لاعبي الفريق خاضوا المباراة بمسؤولية خاصة أنها ضد الزمالك، وكذلك تحدث عن إمكانية انضمام إمام عاشور.

وانتصر الأهلي على الزمالك بنتيجة 4-1 في لقاء مؤجل من الجولة 31 من الدوري المصري.

وقال سيد عبد الحفيظ عبر قناة أون تايم سبورتس: "كان المهم أن نقدم مباراة تليق بنا بعدما حققنا كل الألقاب".

وأكمل "بالفوز اليوم نستطيع أن نشعر بالسعادة في ختام موسم جيد".

وتابع "أردنا أن يستمتع الجمهور بالأداء وخضنا مباراة بمسؤولية كبيرة خاصة أنها ضد الزمالك".

وواصل "نعلم أهمية اللقاء لجمهور الأهلي، دائما المنافسة تختلف في مباريات الدربي".

وأردف "هل يحصل بعض اللاعبين على راحة بعد القمة؟ إراحة اللاعبين جزء فني يختص به مارسيل كولر المدير الفني".

وأتم "ضم إمام عاشور؟ دعونا نركز في عملنا حاليا وسنرى ماذا سيحدث بنهاية الموسم لنحدد احتياجتنا، وإذا حدث شيء جديد سنعلن عنه سريعا".

وحصل الخطيب على موافقة بالإجماع من أعضاء المجلس بإتمام الصفقة، وفي مقدمتهم العامري فاروق نائب رئيس النادي وخالد مرتجي أمين الصندوق وطارق قنديل ومحمد شوقي عضوا المجلس وكذلك بقية الأعضاء الذين تم التشاور معهم لضم إمام عاشور. (طالع التفاصيل)







































































































































































افتتح حسين الشحات الهدف الأول للأهلي بتسديدة قوية في الدقيقة الثانية.

وأضاف الشحات الهدف الثاني له وللأهلي بتسديدة صاروخية في الدقيقة 36.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل علي معلول الهدف الثالث للأهلي بتسديدة جديدة.

وقلص زيزو النتيجة بهدف أول للزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل محمد شريف هدفا رابعا للأهلي بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء.

بتلك النتيجة وصل رصيد الأهلي لـ78 نقطة يتصدر بهم ترتيب المسابقة التي توج بها رسميا بالفعل.

فيما تجمد رصيد الزمالك عند 59 نقطة يحتل بهم المركز الثالث بفارق نقطة عن ملاحقه فيوتشر.

وتعد تلك الهزيمة هي الثانية لمدرب الزمالك خوان كارلوس أوسوريو بعدما سقط ضد الإسماعيلي بهدف دون رد.

أما كولر مدرب الأهلي فقد خاض ثلاث مباريات دربي فاز فيهم جميعا بواقع هدفين دون رد في كأس السوبر المصري، وثلاثية دون رد في الدور الأول، قبل الانتصار مرة أخرى بثلاثية في الدور الثاني.