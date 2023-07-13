كابتن أمريكا وصل.. ميلان يضم بوليسيتش حتى 2027

الخميس، 13 يوليه 2023 - 20:22

كتب : إسلام أحمد

كريستيان بوليسيتش - ميلان

أعلن ميلان ضم كريستيان بولسيتش من تشيلسي حتى صيف 2027 مع خيار تمديد التعاقد حتى صيف 2028.

الجناح الأمريكي انضم وفقا للتقارير مقابل 22 مليون يورو تشمل المكافآت، وسيتقاضى اللاعب 4 ملايين يورو مع الروسونيري كراتب سنوي.

وأصبح "كابتن أمريكا" كما يلقب ثالث لاعب يرتدي قميص ميلان بعد أوجتشي أونيو وسيرجينيو ديست

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وسيرتدي بولسيتش القميص رقم 11 مع الأحمر والأسود.

والذي ارتداه من قبل زلاتان إبراهيموفيتش ولوكاس أوكامبوس وفابيو بوريني ومباي نيانج وأليسيو تشيرشي وكلاس يان هونتيلار في السنوات الأخيرة.

وسبق أنه ارتدى هذا القميص كل من روبرتو دونادوني وجانلويجي لينتي وبراين لاودروب وديان سافيسيتش وماركو سيموني وكارلو أنشيلوتي ودانييلي ماسارو وجياني ريفرا.

وأصبح كريستيان رابع صفقات ميلان بعد ماركو سبورتيلو وروبن لوفتس تشك ولوكا روميرو.

وقدّم ميلان عرضه الأول بـ 14 مليون يورو لضم قائد منتخب أمريكا لكن تشيلسي رفضه مطالبا بقيمة أعلى.

ويمتلك ميلان علاقة جيدة مع تشيلسي إذ تعاقد من البلوز مع كل من أوليفييه جيرو وفيكايو توموري وتيموي باكايوكو وأخيرا روبن لوفتس تشيك وبوليسيتش في الصيف الجاري.

وانضم بوليسيتش البالغ من العمر 24 عاما لصفوف تشيلسي في يناير 2019 قادما من بوروسيا دورتموند الألماني.

ومع تشيلسي لعب بوليسيتش 145 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 26 هدفا وقدم 21 تمريرة حاسمة.

ولم يشارك بوليسيتش مع تشيلسي بشكل أساسي في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي سوى 8 مرات فقط.

ويشارك بوليسيتش مع أمريكا في الكأس الذهبية ووصل لربع نهائي البطولة حيث سيواجه كندا.

وبقميص أمريكا خاض 60 مباراة دولية سجل خلالها 25 هدفا.

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