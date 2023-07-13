طريق المونديال - مصر في المجموعة الأولى.. مواجهات متوازنة للعرب ودربي

أسفرت قرعة تصفيات كأس العالم 2026 الخاصة بقارة إفريقيا عن مجموعات متوازنة، والتي أجريت في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار، وشهدت تواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا كأس العالم 2026 بين 11 يونيو وحتى 19 يوليو 2026 وتشهد مشاركة 48 فريقا لأول مرة.

وتقام تصفيات إفريقيا بنظام جديد بعد زيادة مقاعد منتخبات القارة في كأس العالم لأكثر من 9 فرق، وذلك بعد تأكد إقامة كأس العالم في أمريكا بمشاركة 48 منتخب لأول مرة.

وسحب وائل جمعة نجم منتخب مصر السابق رفقة جاي جاي أوكوشا وإيمانويل أديبايور وصامويل إيبوي وأسامواه جيان وألكسندر سونج أساطير القارة السمراء أسماء المنتخبات خلال مراسم القرعة.

نظام التصفيات

تقام بنظام المجموعات وتقسم المنتخبات المشاركة إلى 9 مجموعات كل مجموعة تضم 6 فرق.

بمعنى أن التصفيات ستقام على مدار 10 جولات كاملة بنظام الذهاب والعودة.

سيتأهل أوائل المجموعات التسعة بشكل مباشر إلى كأس العالم.

ثم سيتم تحديد 4 منتخبات الأفضل ما بين أصحاب المركز الثاني في المجموعات التسعة.

وستلعب المنتخبات الأربعة تصفيات الملحق بنظام البطولة المصغرة لتحديد منتخب واحد عن قارة إفريقيا من أجل مواجهة خصم من قارة أخرى يتم تحديده لاحقا بعد نهاية التصفيات.

نتائج تصفيات قرعة كأس العالم 2026 لقارة إفريقيا:

المجموعة الأولى: جيبوتي - إثيويبا - سيراليون - غينيا بيساو - بوركينا فاسو - مصر

المجموعة الثانية: جنوب السودان - السودان - توجو - موريتانيا - الكونغو الديمقراطية - السنغال

المجموعة الثالثة: ليسوتو - رواندا - زيمبابوي - بنين - جنوب إفريقيا - نيجيريا

المجموعة الرابعة: موريشيوس - إي سواتيني - ليبيا - أنجولا - كاب فيردي - الكاميرون

المجموعة الخامسة: إريتريا - النيجر - تنزانيا - الكونغو - زامبيا - المغرب

المجموعة السادسة: سيشل - بوروندي - جامبيا - كينيا - الجابون - كوت ديفوار

المجموعة السابعة: الصومال - بوتسوانا - موزمبيق - أوغندا - غينيا - الجزائر

المجموعة الثامنة: ساو تومي وبرنسيبي - ليبيريا - مالاوي - نامبيبا - غينيا الإستوائية - تونس

المجموعة التاسعة: تشاد - جزر القُمر - إفريقيا الوسطى - مدغشقر - غانا - مالي

مواعيد جولات التصفيات

تقام تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 على مدار 3 أعوام 2023 – 2024 – 2025.

وفي كل فترة توقف دولي سيتم خوض جولتين من التصفيات.

وإليكم مواعيد كل جولات التصفيات:

الجولة الأولى والثانية

من 13 إلى 21 نوفمبر 2023

الجولة الثالثة والرابعة

من 3 إلى 11 يونيو 2024

الجولة الخامسة والسداسة

من 17 إلى 25 مارس 2025

الجولة السابعة والثامنة

من 1 إلى 9 سبتمبر 2025

الجولة التاسعة والعاشرة

من 6 إلى 14 أكتوبر 2025

تصفيات الملحق

من 10 إلى 18 نوفمبر 2025