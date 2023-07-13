موتسيبي يعلن موعد بداية الدوري السوبر الإفريقي 2023

الخميس، 13 يوليه 2023 - 17:06

كتب : محمد عبد العظيم

جياني إنفانتينو - رئيس فيفا - باتريس موتسيبي

أعلن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خلال الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي (كاف) التي تُقام في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار موعد افتتاح بطولة الدوري الإفريقي (دوري السوبر الإفريقي).

وقال موتسيبي رئيس كاف خلال اجتماع الجمعية العمومية في تصريحات نقلها موقع كاف: "سيبدأ انطلاق النسخة الأولى من دوري السوبر الإفريقي في 21 أكتوبر 2023 بمشاركة 8 أندية إفريقية من 8 دول إفريقية".

وقال إنفانتينو خلال الجمعية العمومية في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز": "ستضم البطولة 8 فرق في نسختها الأولى، وسيتبعها في المستقبل نسخ أكبر، نستثمر في الكرة الإفريقية للأندية كما نفعل للمنتخبات".

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وأضاف "هذه مسؤوليتنا، أن نعمل معا كفريق من أجل النجاح".

FIFA president Gianni Infantino addresses delegates during the CAF President's Outstanding Achievement Awards, in Kigali

وسبق أن كشف باتريس موتسيبي رئيس كاف من قبل تغيير اسم البطولة في تصريحات لشبكة beIN Sports: "قررنا رسميا تغيير اسم بطولة دوري السوبر الإفريقي إلى الدوري الإفريقي لكرة القدم".

وأكمل "أصدقاؤنا في أوروبا طلبوا منا تغيير مسمى البطولة حتى لا تذكرهم بمشروع دوري السوبر الأوروبي، قلنا لهم لا مشكلة".

وأضاف "البطولة ستنطلق في شهر أكتوبر المقبل".

وستقام البطولة بمشاركة 8 فرق هم الأهلي وماميلودي صنداونز والوداد والترجي ومازيمبي وبترو أتليتكو وهوريا كوناكري وسيمبا.

وأطلق كاف دوري السوبر الإفريقي برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في أغسطس 2022 على أن تبدأ البطولة بدءا من موسم 2023-2024.

كان مستهدفا أن تقام البطولة بين 24 فريقا من كافة أنحاء القارة وتبدأ بين أغسطس وتنتهي في مايو، وأن يحصد البطل 11 مليون دولار كمكافأة تتويج باللقب.

وبحسب التقارير فأن البطولة تقلص عدد المشاركين بها من قِبل كاف بداعي عدم وجود عقود رعاية كافية لدعم البطولة، إلى 8 على أن تبدأ بين 17 أكتوبر و30 نوفمبر المقبلين.

وأوضح تقرير "ذا جارديان" أن كاف وقع عقود تعاون مدتها 5 سنوات مع الاتحاد السعودي لتعزيز فرص نمو إفريقيا والسعودية.

وسبق أن ارتبط اسم السعودية ومصر واليونان بالتقدم بملف مشترك لاستضافة كأس العالم 2023، لكن لم يتم التقدم بملف رسمي حتى الآن.

وحرص وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الإفريقي "كاف" على زيارة مقر النادي الأهلي بالجزيرة في شهر يناير الماضي.

ويأتي ذلك تمهيدا لمشاركة الأهلي في البطولة والتي يجري الترتيب لانطلاقها خلال الفترة المقبلة.

باتريس موتسيبي جياني إنفانتينو
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