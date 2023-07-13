موتسيبي يعلن موعد بداية الدوري السوبر الإفريقي 2023

أعلن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خلال الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي (كاف) التي تُقام في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار موعد افتتاح بطولة الدوري الإفريقي (دوري السوبر الإفريقي).

وقال موتسيبي رئيس كاف خلال اجتماع الجمعية العمومية في تصريحات نقلها موقع كاف: "سيبدأ انطلاق النسخة الأولى من دوري السوبر الإفريقي في 21 أكتوبر 2023 بمشاركة 8 أندية إفريقية من 8 دول إفريقية".

وقال إنفانتينو خلال الجمعية العمومية في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز": "ستضم البطولة 8 فرق في نسختها الأولى، وسيتبعها في المستقبل نسخ أكبر، نستثمر في الكرة الإفريقية للأندية كما نفعل للمنتخبات".

وأضاف "هذه مسؤوليتنا، أن نعمل معا كفريق من أجل النجاح".

وسبق أن كشف باتريس موتسيبي رئيس كاف من قبل تغيير اسم البطولة في تصريحات لشبكة beIN Sports: "قررنا رسميا تغيير اسم بطولة دوري السوبر الإفريقي إلى الدوري الإفريقي لكرة القدم".

وأكمل "أصدقاؤنا في أوروبا طلبوا منا تغيير مسمى البطولة حتى لا تذكرهم بمشروع دوري السوبر الأوروبي، قلنا لهم لا مشكلة".

وأضاف "البطولة ستنطلق في شهر أكتوبر المقبل".

وستقام البطولة بمشاركة 8 فرق هم الأهلي وماميلودي صنداونز والوداد والترجي ومازيمبي وبترو أتليتكو وهوريا كوناكري وسيمبا.