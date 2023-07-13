علام ومشهور يمثلان اتحاد الكرة في قرعة تصفيات كأس العالم

الخميس، 13 يوليه 2023 - 16:56

كتب : أحمد الخولي

جمال علام

تستضيف مدينة أبيدجان عاصمة كوت ديفوار اليوم الخميس، مراسم الجمعية العمومية رقم 45 للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

ويمثل الاتحاد المصري لكرة القدم في كونجرس "كاف" جمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد ومحمد حلمي مشهور عضو مجلس الإدارة.

كما تقام في السادسة مساء اليوم قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

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وتقام تصفيات إفريقيا بنظام جديد بعد زيادة مقاعد منتخبات القارة في كأس العالم لأكثر من 9 فرق.

وذلك بعد تأكد إقامة كأس العالم في أمريكا بمشاركة 48 منتخب لأول مرة.

وتنطلق القرعة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة فما هو نظام القرعة والتصفيات المؤهلة لكأس العالم وما هي الخصوم المتوقعة لمنتخب مصر؟

هذا ما يشرحه لكم FilGoal.com.

في البداية تقام تصفيات قارة إفريقيا بنظام المجموعات وتقسم المنتخبات المشاركة إلى 9 مجموعات كل مجموعة تضم 6 فرق.

بمعنى أن التصفيات ستقام على مدار 10 جولات كاملة بنظام الذهاب والعودة.

ويأتي منتخب مصر في المستوى الأول قبل القرعة، بالتحديد في المركز الخامس ضمن تصنيف أفضل منتخبات قارة إفريقيا ويسبقه كل من المغرب والسنغال وتونس والجزائر.

وإليكم مستويات منتخبات إفريقيا قبل سحب قرعة تصفيات كأس العالم.

المستوى الأول

المغرب

السنغال

تونس

الجزائر

مصر

نيجيريا

الكاميرون

مالي

كوت ديفوار

المستوى الثاني

بوركينا فاسو

غانا

جنوب إفريقيا

كاب فيردي

الكونغو الديمقراطية

غينيا

زامبيا

الجابون

غينيا الإستوائية

المستوى الثالث

أوغندا

بينين

موريتانيا

كينيا

الكونغو

مدغشقر

غينيا بيساو

ناميبيا

أنجولا

المستوى الرابع

موزمبيق

جامبيا

سيراليون

توجو

تنزانيا

زيمبابوي

إفريقيا الوسطى

مالاوي

ليبيا

المستوى الخامس

النيجر

جزر القمر

السودان

رواندا

بوروندي

إثيوبيا

إيسواتيني

بوتسوانا

ليبيريا

المستوى السادس

ليسوتو

جنوب السودان

موريشيوس

تشاد

ساو تومي

جيبوتي

سيشيل

إريتريا

الصومال

بعد استعراض كل المنتخبات المشاركة في التصفيات ومستوى كل منتخب منهم، وبعد سحب القرعة وتحديد المجموعات سيتأهل أوائل المجموعات التسعة بشكل مباشر إلى كأس العالم.

ثم سيتم تحديد 4 منتخبات الأفضل ما بين أصحاب المركز الثاني في المجموعات التسعة.

وستلعب المنتخبات الأربعة تصفيات الملحق بنظام البطولة المصغرة لتحديد منتخب واحد عن قارة إفريقيا من أجل مواجهة خصم من قارة أخرى يتم تحديده لاحقا بعد نهاية التصفيات.

مواعيد جولات التصفيات

تقام تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 على مدار 3 أعوام 2023 – 2024 – 2025.

وفي كل فترة توقف دولي سيتم خوض جولتين من التصفيات.

وإليكم مواعيد كل جولات التصفيات:

الجولة الأولى والثانية

من 13 إلى 21 نوفمبر 2023

الجولة الثالثة والرابعة

من 3 إلى 11 يونيو 2024

الجولة الخامسة والسداسة

من 17 إلى 25 مارس 2025

الجولة السابعة والثامنة

من 1 إلى 9 سبتمبر 2025

الجولة التاسعة والعاشرة

من 6 إلى 14 أكتوبر 2025

تصفيات الملحق

من 10 إلى 18 نوفمبر 2025

جمال علام كاف كأس العالم
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