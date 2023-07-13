ذا أثليتك: اتحاد جدة يجهز 40 مليون إسترليني لضم فابينيو

يخطط نادي اتحاد جدة السعودي للتعاقد مع البرازيلي فابينيو لاعب وسط ليفربول.

فابينيو النادي : ليفربول الاتحاد ليفربول

تعاقد فابينيو مع ليفربول يمتد حتى عام 2026

وبحسب "ذا أثليتك" فإن اتحاد جدة يستعد لتقديم عرض قيمته 40 مليون جنيه استرليني لضم فابينيو لاعب وسط ليفربول.

وأوضحت التقارير أن نونو سانتو مدرب الاتحاد يرغب في تدعيم وسط ملعب فريقه بصفقة قوية جديدة بعد ضم نجولو كانتي من تشيلسي.

ويضم اتحاد جدة بين صفوفه الثنائي المصري الدولي، المدافع أحمد حجازي وطارق حامد لاعب الوسط.

فابينيو بات اللاعب الثاني من ليفربول الذي يرتبط اسمه باتحاد جدة بعد زميله الهولندي فيرجيل فان دايك. (طالع التفاصيل)

وانضم فابينيو لصفوف ليفربول في عام 2018 قادما من نادي الإمارة الفرنسية موناكو.

البالغ من العمر 29 عاما توج مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.