ذا أثليتك: اتحاد جدة يجهز 40 مليون إسترليني لضم فابينيو

الخميس، 13 يوليه 2023 - 16:34

كتب : FilGoal

فابينيو

يخطط نادي اتحاد جدة السعودي للتعاقد مع البرازيلي فابينيو لاعب وسط ليفربول.

تعاقد فابينيو مع ليفربول يمتد حتى عام 2026

وبحسب "ذا أثليتك" فإن اتحاد جدة يستعد لتقديم عرض قيمته 40 مليون جنيه استرليني لضم فابينيو لاعب وسط ليفربول.

أخبار متعلقة:
الخطيب يحصل على إجماع مجلس إدارة الأهلي لإتمام صفقة إمام عاشور سلة - أحمد مرعي: خمسة لاعبين سوبر فقط في مصر.. وهدفي مع الزمالك الموسم المقبل مصدر من كاف يجيب عبر في الجول.. هل يبدأ الأهلي دوري الأبطال من دور المجموعات؟

وأوضحت التقارير أن نونو سانتو مدرب الاتحاد يرغب في تدعيم وسط ملعب فريقه بصفقة قوية جديدة بعد ضم نجولو كانتي من تشيلسي.

ويضم اتحاد جدة بين صفوفه الثنائي المصري الدولي، المدافع أحمد حجازي وطارق حامد لاعب الوسط.

فابينيو بات اللاعب الثاني من ليفربول الذي يرتبط اسمه باتحاد جدة بعد زميله الهولندي فيرجيل فان دايك. (طالع التفاصيل)

وانضم فابينيو لصفوف ليفربول في عام 2018 قادما من نادي الإمارة الفرنسية موناكو.

البالغ من العمر 29 عاما توج مع ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ليفربول فابينيو اتحاد جدة
نرشح لكم
البلاد السعودية: فان ديك على رأس المرشحين لتعويض حجازي بي بي سي: فولام يرفض عرض الهلال لضم ميتروفيتش "أرواح نشـأت على الذهـب".. الهلال يتعاقد مع سافيتش ديلي ميل: هندرسون لن ينتقل للدوري السعودي رغم إصرار جيرارد الرياضية السعودية: منع النصر من قيد اللاعبين رومانو: الصفقة تمت.. سافيتش إلى الهلال لا جازيتا: الأهلي يزيد عرضه ليقنع بوجبا بالانتقال إلى السعودية توتو ميركاتو: الهلال قدم عرضا خرافيا للتعاقد مع زانيولو
أخر الأخبار
قائمة بيراميدز - غياب 12 لاعبا لأسباب مختلفة أمام طلائع الجيش دقيقة | الدوري المصري
فيتوريا: أحترم جميع فرق المجموعة.. وهذا ما يجب فعله للتأهل إلى كأس العالم 6 دقيقة | منتخب مصر
تنس - أنس جابر تتأهل لـ نهائي ويمبلدون للمرة الثانية على التوالي 14 دقيقة | رياضات أخرى
مدير منتخب مصر لـ في الجول: القرعة مقبولة.. وهذا ما سنفعله 20 دقيقة | منتخب مصر
تشكيل الزمالك – ثنائي المنتخب الأولمبي أساسي.. وفتوح وشيكابالا في الوسط أمام الأهلي 27 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي – ديانج وأفشة يقودان الوسط أمام الزمالك.. وثالث غير معتاد 30 دقيقة | الدوري المصري
طريق المونديال - مصر ضد بوركينا فاسو وإثيوبيا نحو التأهل الرابع لـ كأس العالم 56 دقيقة | منتخب مصر
خبر في الجول - الحنفي ينضم لطاقم حكام الفيديو لمباراة القمة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: تلقينا خطاب إيقاف ديانج لـ 6 أشهر.. وهذا ما سيحدث 2 طريق المونديال - مصر في المجموعة الأولى.. مواجهات متوازنة للعرب ودربي 3 الوكرة يضم مصريا جديدا بعد حمدي فتحي 4 خبر في الجول - الأهلي يجهز أول عرض رسمي لضم إمام عاشور