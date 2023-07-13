فيفا يعلن توزيع 200 مليون دولار على 400 ناديا بسبب كأس العالم.. وأرباح الأهلي والزمالك

الخميس، 13 يوليه 2023 - 13:18

كتب : محمد عبد العظيم

كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حصول ما مجموعه 440 ناديا من جميع الاتحادات على حصة تزيد عن 200 مليون دولار أمريكي كأرباح من مشاركة لاعبيهم في كأس العالم 2022 في قطر.

وحقق منتخب الأرجنتين لقب كأس العالم في قطر 2022 وهذه كانت المرة الثالثة للفريق.

وأشار بيان فيفا "بعد أنجح كأس عالم على الإطلاق، سيستفيد 440 ناديا من 51 اتحادا مختلفا من جميع الاتحادات القارية على حصة من عائدات مشاركة اللاعبين في البطولة".

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وأضاف "حصل 78 فريقا من الدرجة الثانية على تلك الأرباح بالإضافة إلى 13 من الدرجة الثالثة وخمسة من الدرجة الرابعة".

وتحصل الاتحاد المصري على 650 ألف و638 دولار لناديي الأهلي والزمالك.

إذ حصل الأهلي على 420 ألف و679 دولار نظير مشاركات علي معلول مع منتخب تونس وبدر بانون مع المغرب.

بينما الزمالك يحصل على 229 ألف و959 دولار بسبب مشاركة سيف الجزيري مع منتخب تونس.

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