اختر بنفسك - تشكيل الأهلي المثالي أمام الزمالك في القمة
الخميس، 13 يوليه 2023 - 12:57
كتب : FilGoal
يستضيف الأهلي فريق الزمالك في الثامنة والنصف من مساء اليوم الخميس في المباراة المؤجلة من الجولة 31 بالدوري.
وحسم الأهلي لقب الدوري بعد وصوله للنقطة 75.
وتأكدت مشاركة أليو ديانج لاعب وسط الفريق بعد وصول إفادة بانتهاء إيقافه بعد دفع مستحقات وكيله.
والآن يمكنك اختيار التشكيل المثالي للأهلي في القمة ومشاركة أصدقائك.
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