اختر بنفسك - تشكيل الأهلي المثالي أمام الزمالك في القمة

يستضيف الأهلي فريق الزمالك في الثامنة والنصف من مساء اليوم الخميس في المباراة المؤجلة من الجولة 31 بالدوري.

وحسم الأهلي لقب الدوري بعد وصوله للنقطة 75.

وتأكدت مشاركة أليو ديانج لاعب وسط الفريق بعد وصول إفادة بانتهاء إيقافه بعد دفع مستحقات وكيله.

والآن يمكنك اختيار التشكيل المثالي للأهلي في القمة ومشاركة أصدقائك.