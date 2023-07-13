التجربة الثانية.. رامون دياز يصل البرازيل لتولي مهمة تدريب فاسكو دا جاما

الخميس، 13 يوليه 2023 - 00:24

كتب : FilGoal

رامون دياز مدرب الهلال

وصل الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال السعودي وبيراميدز السابق إلى البرازيل لتولي مهمة تدريب فريق فاسكو دا جاما.

وسيمتد تعاقد المدرب المخضرم البالغ 63 عاما مع فاسكو حتى نهاية 2024.

وستكون تلك التجربة الثانية لدياز في البرازيل بعدما درّب من قبل بوتافوجو عام 2020 واستمر حينها 3 أسابيع فقط نظرا لغيابه لأسباب صحية حيث تولى نجله مهمة التدريب حينها.

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وخسر نجله إيميليانو المباريات الـ 3 التي قاد خلالها الفريق ورحل كلاهما عن تدريب النجم البرازيلي.

وعاد دياز بعدها إلى الخليج مجددا من بوابة النصر الإماراتي ثم الهلال السعودي في ولايته الثانية.

وخلال تجربته الأخيرة مع الهلال فاز في 39 مباراة من أصل 60 وخسر 9 وتوج بلقب الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا وحل وصيفا في كأس العالم للأندية 2022 بعد الخسارة من ريال مدريد في النهائي.

وتولى دياز مهمة تدريب الفريق خلفا للبرازيلي مارويسيو باربيري.

وانضم التشيلي جاري ميديل إلى صفوف فاسكو دا جاما البرازيلي قادما من بولونيا الإيطالي في صفقة انتقال حر حتى ديسمبر 2024 في آخر صفقات الفريق. (طالع التفاصيل)

ويحتل فاسكو العائد للدوري البرازيلي من جديد المركز التاسع عشر بعد مرور 14 جولة حيث يمتلك 9 نقاط فقط.

رامون دياز الهلال فاسكو دا جاما
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