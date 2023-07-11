التشيلي السابع في بلاد السامبا.. ميديل ينهي رحلته الأوروبية وينضم لـ فاسكو دا جاما

انضم التشيلي جاري ميديل إلى صفوف فاسكو دا جاما البرازيلي قادما من بولونيا الإيطالي في صفقة انتقال حر.

وسيمتد تعاقد لاعب الوسط التشيلي المخضرم حتى ديسمبر 2024.

وأصبح ميديل أكبر لاعب في الفريق الموسم الجاري بعمر 35 عاما متفوقا على مايكون البالغ 34 عاما.

ويحتل فاسكو العائد للدوري البرازيلي من جديد المركز التاسع عشر بعد مرور 14 جولة حيث يمتلك 9 نقاط فقط.

وبدأ ميديل (35 عاما) مسيرته مع أونيفرسيداد دي كاتوليكا التشيلي ثم بوكا جونيورز الأرجنتيني.

وبدأ رحلته الأوروبية من بوابة إشبيلية الإسباني في يناير 2011.

وانتقل بعد عامين صوب كارديف سيتي الإنجليزي مقابل 13 مليون يورو وبعد موسم واحد فقط ارتدى قميص إنتر الإيطالي.

مع النيراتزوي لعب 3 مواسم ثم خاض تجربة جديدة في تركيا بقميص بشيكتاش التركي وعقب موسمين انضم لصفوف بولونيا الإيطالي في صيف 2019 وحتى نهاية الموسم المنصرم.

لاعب الوسط المدافع والذي لقُب بـ "بيتبول" بسبب أداءه البدني وقوة التحاماته، لكنه في السنوات الأخيرة تحول لمركز قلب الدفاع.

حاز جائزة أفضل لاعب في تشيلي عام 2008، ويمتلك بقميص اللاروخا 152 مباراة دولية سجل خلالها 7 أهداف.

ويعد ميديل من العناصر الأساسية لجيل تشيلي الذهبي والذي فاز بلقبي كوبا أمريكا 2015 و2016 على حساب الأرجنتين.

إجمالا خاض في مسيرته 483 مباراة سجل خلالها 20 هدفا وصنع 19.

وأصبح ميديل سابع تشيلي ينشط في الدوري البرازيلي الموسم الجاري بعد كل من إريك بولجار وأرتورو فيدال في فلامنجو وإدواردو فارجاس في أتليتكو مينيرو وتشارلز أرانجويز في إنترناسيونال وبنيامين كوسافيتش في كوريتيبا ولوسياانو أريجادا في أتليتكو مينيرو.