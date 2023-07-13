رومانو: عرض جديد من إنتر لضم لوكاكو من تشيلسي

قدم إنتر ميلان عرضا ثانيا لتشيلسي لضم روميلو لوكاكو خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا، فابريزيو رومانو، أن عرض تشيلسي الثاني بلغت قيمته 30 مليون يورو.

وأوضح رومانو أن تشيلسي سوف يناقش العرض خلال الأيام المقبلة.

وأكد رومانو أن لوكاكو يرغب في الاستمرار في أوروبا ويرفض الانتقال للدوري السعودي حاليا.

وكان إنتر قدم عرضا لتشيلسي لم يتم الكشف عن قيمته وفقا لشبكة "ذا أثليتك" الأمريكية لكن تم رفضه.

وكان تشيلسي يرغب في الحصول على 45 مليون يورو.

وكان لوكاكو قضى الموسم الماضي معارا من تشيلسي إلى إنتر وسجل 14 هدفا وصنع 7 في 37 مباراة خاضها.

ويمتد تعاقد لوكاكو مع تشيلسي حتى صيف عام 2026.

ووفقا للتقارير الصحفية السابقة فإن لوكاكو يرغب في الاستمرار مع إنتر وألا يعود إلى تشيلسي.