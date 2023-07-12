صحيفة المنتخب: رضا سليم تمرد على الجيش الملكي.. هذه وجهته الأقرب

الأربعاء، 12 يوليه 2023 - 21:03

كتب : FilGoal

رضا سليم - الجيش الملكي

تمرد رضا سليم جناح الجيش الملكي على الفريق المغربي ورفض تجديد تعاقده رغبة في الرحيل.

رضا سليم

النادي : الجيش الملكي

الجيش الملكي

وحسبما ذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية في تقرير لها اليوم الأربعاء فإن إدارة الجيش الملكي تفاجأت برفض اللاعب الاستمرار مع الفريق حتى مع التقدم بعرض تجديد له يتواجد به العديد من الامتيازات.

وأوضح التقرير أن الجيش الملكي حاول إقناع اللاعب بمدى أهميته للفريق مع وعد بتسهيل احترافه الموسم المقبل لكنه رفض كل ذلك وأعلن رغبته في الرحيل والاحتراف.

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وأشارت الصحيفة المغربية إلى أن إدارة الجيش الملكي قررت الرضوخ لمطالب اللاعب وبناء عليه سوف يرحل عنه الصيف الجاري وأن وجهته الأقرب منحصرة بين مصر والإمارات.

وكان موقع "هسبورت" المغربي ذكر في تقرير له الجمعة الماضية حسب مصادره أن الأندية المصرية الثلاثة الأهلي والزمالك وبيراميدز بدأوا التحرك من أجل ضم رضا سليم.

وأشار التقرير إلى أن الأندية المصرية تنجح في استقطاب أبرز لاعبي الدوري المغربي بسبب ميزانياتها الكبيرة مقارنة بالأندية المغربية.

اللاعب صاحب الـ23 عاما يستطيع اللعب كجناح أيمن وأيسر وخط وسط.

وبعدها تحدث مصدر مقرب من اللاعب لـFilGoal.com ردا على ذلك التقرير قائلا: " "الأهلي هو النادي الوحيد الذي تقدم بعرض من أجل رضا سليم".

وأضاف "لكن الجيش الملكي رفض العرض لعدم رغبته في رحيل اللاعب".

واستدرك المصدر "لكن هناك اهتمام باللاعب من قبل بعض الأندية الخليجية وننتظر عرض من هناك في الأيام القليلة المقبلة".

رضا سليم الجيش الملكي
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