الودية الأولى.. شباب يونايتد يقودونه للانتصار على ليدز

الأربعاء، 12 يوليه 2023 - 20:00

كتب : FilGoal

نواه عمران يحتفل بهدفه مع مانشستر يونايتد ضد ليدز

فاز مانشستر يونايتد في مباراته الودية الأولى استعدادا للموسم الجديد وذلك بعدما تغلب على ليدز بهدفين دون رد اليوم الثلاثاء.

وأقيمت المباراة في العاصمة النرويجية أوسولو.

سجل الهدف الأول لمانشستر يونايتد نواه عمران في الدقيقة 67.

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وأضاف جو هيوجل الهدف الثاني في الدقيقة 80.

وشهدت المباراة الظهور الأول للوافد الجديد على صفوف يونايتد، ماسون ماونت وذلك بعدما انضم للفريق قادما من تشيلسي قبل أسبوع.

كما شارك في المباراة ليساندرو مارتينيز بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها في نهاية الموسم الماضي وأبعدته عن التواجد في المباريات الأخيرة ومن بينها نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ومن المقرر أن يواجه يونايتد منافسه ليون الفرنسي في اسكتلندا الأربعاء بعد المقبل.

وبعدها سيتوجه يونايتد إلى أمريكا ليخوض أربع مباريات ضد أرسنال وريكسهام وريال مدريد وبروسيا دورتموند.

ويعود يونايتد بعدها للمملكة المتحدة ليواجه أتليتك بلباو في أيرلندا.

مانشستر يونايتد ليدز
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