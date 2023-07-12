إنزاجي عن انتقال أونانا إلى يونايتد: هو لاعب في إنتر ونتوقع تواجده بالمعسكر

الأربعاء، 12 يوليه 2023 - 19:43

كتب : FilGoal

أندري أونانا - إنتر

علق سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر ميلان على الأنباء المثارة حول انتقال حارس مرمى فريقه أندري أونانا إلى صفوف مانشستر يونايتد الصيف الجاري.

وانتشرت العديد من الأنباء حول توصل يونايتد لاتفاق مع أونانا على تفاصيل التعاقد الشخصية فيما يتبقى الاتفاق فقط مع إنتر.

وتحدث إنزاجي قائلا: "أونانا إلى مانشستر يونايتد؟ هو مازال لاعبا في إنتر اليوم".

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وواصل "تم استدعاء أونانا ليتواجد في معسكرنا التحضيري الذي يبدأ غدا الخميس".

وأردف "سوق الانتقالات لا يمكن توقعه، لكنني أعرف أن الأندية الإيطالية تحتاج لبيع اللاعبين قبل ضم آخرين، هذا حقيقي".

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" الأمريكية الأسبوع الماضي فإن عرض يونايتد جاء مقابل 40 مليون يورو بالإضافة لخمسة ملايين أخرى كحوافز.

لكن إنتر يرغب في الحصول على 60 مليون يورو.

وأوضح التقرير أنه رغم الفارق بين الرقم الذي يعرضه يونايتد مقابل ما يطلبه إنتر لكنه من المتوقع أن تستمر المفاوضات ليصل الناديين لحل وسط بينهما.

وكان بيبي ماروتا المدير الرياضي لإنتر قال في وقت سابق: " "مانشستر يونايتد أبدى اهتمامه بضم أونانا".

واستدرك "لكن هذا قد يؤدي أو لا يؤدي إلى وجود عرض في الأيام المقبلة".

وأتم "حينما يصل إلينا أي عرض سنقيمه بعناية مع اللاعب"؟

أونانا مانشستر يونايتد إنتر ميلان
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