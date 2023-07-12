اجتمع مع إيمري مجددا.. باو توريس إلى أستون فيلا
الأربعاء، 12 يوليه 2023 - 17:49
كتب : FilGoal
أعلن أستون فيلا اليوم الأربعاء رسميا ضمه للمدافع الإسباني باو توريس رسميا قادما من صفوف فياريال مقابل مبلغ لم يتم الإعلان عنه.
باو توريس
النادي : فياريال
كما لم يعلن النادي الإنجليزي عن مدة تعاقد اللاعب صاحب الـ26 عاما.
وسبق لباو توريس العمل تحت قيادة مدرب أستون فيلا الحالي أوناي إيمري حينما كان الثنائي في فياريال وتوجا بلقب الدوري الأوروبي 2021.
وأصبح باو توريس ثاني صفقات أستون فيلا الصيفية بعدما ضم يوري تيليمانس في صفقة انتقال حر قادما من ليستر سيتي.
وكان باو توريس أحد ركائز فياريال الموسم الماضي وشارك في 39 مباراة وساهم في حصوله على المركز الخامس ليلعب في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.
ويمتلك باو توريس 23 مباراة دولية بقميص منتخب إسبانيا.
وسيلعب أستون فيلا الموسم المقبل في دوري المؤتمر الأوروبي.
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