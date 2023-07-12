اجتمع مع إيمري مجددا.. باو توريس إلى أستون فيلا

الأربعاء، 12 يوليه 2023 - 17:49

كتب : FilGoal

باو توريس - إسبانيا

أعلن أستون فيلا اليوم الأربعاء رسميا ضمه للمدافع الإسباني باو توريس رسميا قادما من صفوف فياريال مقابل مبلغ لم يتم الإعلان عنه.

كما لم يعلن النادي الإنجليزي عن مدة تعاقد اللاعب صاحب الـ26 عاما.

وسبق لباو توريس العمل تحت قيادة مدرب أستون فيلا الحالي أوناي إيمري حينما كان الثنائي في فياريال وتوجا بلقب الدوري الأوروبي 2021.

أخبار متعلقة:
محمود البنا حكما لقمة الأهلي والزمالك تقرير: بايرن يسعى لضم خيفرين تورام العطار يستضيف الحكام في اتحاد الكرة لاستقبال شكاويهم

وأصبح باو توريس ثاني صفقات أستون فيلا الصيفية بعدما ضم يوري تيليمانس في صفقة انتقال حر قادما من ليستر سيتي.

وكان باو توريس أحد ركائز فياريال الموسم الماضي وشارك في 39 مباراة وساهم في حصوله على المركز الخامس ليلعب في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

ويمتلك باو توريس 23 مباراة دولية بقميص منتخب إسبانيا.

وسيلعب أستون فيلا الموسم المقبل في دوري المؤتمر الأوروبي.

باو توريس أستون فيلا فياريال
نرشح لكم
رومانو: رودريجو مورينو يقترب من الانتقال للريان القطري #السهرة_الرياضية – The English Game كيف انتقلت كرة القدم من النبلاء إلى عامة الشعب كايسيدو: تشيلسي؟ لا أستطيع رفض ناد تاريخي وجميل تقرير: تشيلسي على رأس 8 أندية إنجليزية مهتمة بضم إبراهيم عادل بعد نهاية الإجازة.. صلاح يعود إلى ليفربول ويباشر عمله بوستيكوجلو: أرغب في بقاء هاري كين ولكن لا أضمن ذلك ويلي كاباييرو ينضم للجهاز الفني في ليستر سيتي برحيل دي خيا.. لاعب واحد متبقي من حقبة أليكس فيرجسون مع مانشستر يونايتد
أخر الأخبار
تقرير مغربي: فاندنبروك يرحل عن تدريب الوداد 17 دقيقة | الوطن العربي
تنس - أنس جابر تقصي حاملة اللقب وتتأهل لنصف نهائي ويمبلدون 20 دقيقة | رياضات أخرى
اجتمع مع إيمري مجددا.. باو توريس إلى أستون فيلا 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
محمود البنا حكما لقمة الأهلي والزمالك 37 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: بايرن يسعى لضم خيفرين تورام ساعة | ميركاتو
العطار يستضيف الحكام في اتحاد الكرة لاستقبال شكاويهم ساعة | الكرة المصرية
بطل كوبا أمريكا وشارك في كأس العالم.. خوان بيتزي يتولى تدريب منتخب البحرين 2 ساعة | الوطن العربي
في الجول يكشف موقف اتحاد الكرة والأهلي من مشاركة ديانج أمام الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: تلقينا خطاب إيقاف ديانج لـ 6 أشهر.. وهذا ما سيحدث 2 خبر في الجول - الأهلي يجهز أول عرض رسمي لضم إمام عاشور 3 تريزيجيه: لن أعود إلى الأهلي ليتم تكريمي.. وصلاح قال لي "هتموت مني" في نهائي الوداد 4 مصدر من الزمالك لـ في الجول: فيفا أبلغنا منذ فترة بإيقاف القيد.. وهذا موقفنا