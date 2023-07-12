رومانو: رودريجو يقترب من الانتقال للريان القطري
الأربعاء، 12 يوليه 2023 - 13:11
كتب : FilGoal
اقترب رودريجو مورينو لاعب ليدز يونايتد من الانتقال للدوري القطري وفقا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.
رودريجو مورينو
النادي : ليدز يونايتد
رومانو أشار إلى أن رودريجو يستعد للخضوع للفحص الطبي مع الريان القطري حاليا وسيتبقى فقط توقيع العقود قبل الإعلان رسميا عن الصفقة.
الريان كان قد قد ضم تياجو مينديز لاعب ليون الفرنسي كما يلعب بصفوفه سفيان بوفال نجم منتخب المغرب.
ليدز كان قد أنهى الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي في المركز الـ 18 مما أدى لهبوطه لدوري الدرجة الأولى.
ويلعب رودريجو في صفوف ليدز منذ 2020 بعد الانتقال قادما من فالنسيا.
وشارك رودريجو مع ليدز الموسم الماضي في 35 مباراة وخلالهم سجل 15 هدفا وصنع هدفين.
الريان أنهى الموسم الماضي من الدوري القطري في المركز التاسع.
نرشح لكم
#السهرة_الرياضية – The English Game كيف انتقلت كرة القدم من النبلاء إلى عامة الشعب كايسيدو: تشيلسي؟ لا أستطيع رفض ناد تاريخي وجميل تقرير: تشيلسي على رأس 8 أندية إنجليزية مهتمة بضم إبراهيم عادل بعد نهاية الإجازة.. صلاح يعود إلى ليفربول ويباشر عمله بوستيكوجلو: أرغب في بقاء هاري كين ولكن لا أضمن ذلك ويلي كاباييرو ينضم للجهاز الفني في ليستر سيتي برحيل دي خيا.. لاعب واحد متبقي من حقبة أليكس فيرجسون مع مانشستر يونايتد دي خيا يعلن رحيله عن مانشستر يونايتد