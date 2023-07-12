رومانو: رودريجو مورينو يقترب من الانتقال للريان القطري

الأربعاء، 12 يوليه 2023 - 13:11

كتب : FilGoal

رودريجو - إسبانيا

اقترب رودريجو مورينو لاعب ليدز يونايتد من الانتقال للدوري القطري وفقا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

رومانو أشار إلى أن رودريجو يستعد للخضوع للفحص الطبي مع الريان القطري حاليا وسيتبقى فقط توقيع العقود قبل الإعلان رسميا عن الصفقة.

الريان كان قد قد ضم تياجو مينديز لاعب ليون الفرنسي كما يلعب بصفوفه سفيان بوفال نجم منتخب المغرب.

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ليدز كان قد أنهى الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي في المركز الـ 18 مما أدى لهبوطه لدوري الدرجة الأولى.

ويلعب رودريجو في صفوف ليدز منذ 2020 بعد الانتقال قادما من فالنسيا.

وشارك رودريجو مع ليدز الموسم الماضي في 35 مباراة وخلالهم سجل 15 هدفا وصنع هدفين.

الريان أنهى الموسم الماضي من الدوري القطري في المركز التاسع.

رودريجو مورينو ليدز يونايتد الريان
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