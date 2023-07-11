مصدر من بيراميدز لـ في الجول: متابعة تشيلسي لـ إبراهيم عادل؟ لدينا عرضان رسميان

الثلاثاء، 11 يوليه 2023 - 22:00

كتب : حامد وجدي

المغرب ضد مصر

هل يتابع تشيلسي إبراهيم عادل لاعب بيراميدز وقائد منتخب مصر الأولمبي؟

إبراهيم عادل

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وكان موقع "MIN 90" ذكر أن تشيلسي ونيوكاسل وبرايتون وبرنتفورد وأستون فيلا ووست هام وبيرنلي وساوثامبتون أبدوا اهتماما بضم إبراهيم عادل.

ورد مصدر من بيراميدز –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com قائلا: "متابعة تشيلسي لإبراهيم عادل؟ العروض الرسمية لإبراهيم عادل حتى الآن من نورشلاند وفريق تركي".

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وأردف "بخلاف ذلك كل ما تردد عن عروض أخرى لا يتعدى كونه سوى حديث من وسائل الإعلام أو حديث عن طريق وكلاء".

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن تقدم نورشلاند الدنماركي بعرض لبيراميدز لضم إبراهيم عادل يما يقرب من 3 ملايين دولار بالإضافة لمليون دولار كإضافات. (طالع التفاصيل)

أما رغبة بيراميدز فهو الحصول على مبلغ يتراوح ما بين 4 لـ5 ملايين دولار.

كما أن النادي الدنماركي يحاول إقناع إبراهيم عادل بتوفير الكثير من التسهيلات له ولعائلته فور انضمامه للفريق.

مع توفير مدرس شخصي له لتعليمه اللغة الدنماركية خلال فترة تواجده مع الفريق.

يأتي ذلك بعد متابعة مكثفة من قبل نادي نورشلاند لإبراهيم عادل عن طريق وجود الكشافين في مصر لمتابعته عن قرب.

وكان فابرزيو رومانو صحفي سكاي سبورت المتخصص في الانتقالات أفاد أن نادي أندرلخت البلجيكي ضمن الأندية المهتمة بضم إبراهيم عادل قائد منتخب مصر الأولمبي.

وحصل لاعب براميدز على جائزة أفضل لاعب في بطولة أمم إفريقيا دون 23 عاما التي خسرها المنتخب المصري بالسقوط أمام نظيره المغربي بنتيجة 1-2 في النهائي.

وأوضح رومانو عبر حسابه الشخصي على تويتر: "أندرلخت البلجيكي ونوردشلاند الدنماركي من بين الأندية التي تحرص على ضم إبراهيم عادل بعد ما قدمه مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا دون 23 عاما".

خلال البطولة سجل إبراهيم عادل هدفا بينما حصل على لقب رجل المباراة في 3 مباريات.

ويلعب إبراهيم عادل مع الفريق الأول ببيراميدز منذ عام 2019.

وخلال الموسم الحالي شارك عادل مع بيراميدز في 28 مباراة وخلالهم سجل أربعة أهداف.

إجمالا اللاعب البالغ 22 عاما شارك في 108 مباراة سجل 26 هدفا وصنع 9 في جميع المسابقات.

إبراهيم عادل بيراميدز نورشلاند تشيلسي
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