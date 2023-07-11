كايسيدو: تشيلسي؟ لا أستطيع رفض ناد تاريخي وجميل

ألمح موسيس كايسيدو لاعب خط وسط برايتون لموافقته على الانتقال إلى صفوف تشيلسي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وتحدث كايسيدو لقناة "TCTELEVISION" الإكوادورية عبر موقع "يوتيوب" قائلا: "إنه فريق كبير، هذا حقيقي".

وواصل "هذا فريق تاريخي ولا أستطيع رفضه لأنه فريق ضخم وتاريخي وجميل".

وأكمل "كما أن لندن مدينة جميلة".

وكانت التقارير الصحفية ذكرت أن تشيلسي توصل لاتفاق مع كايسيدو بالفعل على بنود التعاقد الشخصية.

وكان كايسيدو قريبا من الانتقال لأرسنال في الشتاء الماضي لكن تمسك برايتون به حال دون إتمام الصفقة.

وتحدث اللاعب الإكوادوري لصحيفة "تيليجراف" الإنجليزية آنذاك قائلا: "كنت قريبا للغاية من الانتقال إلى أرسنال".

وواصل "لقد عانيت، أثق أنني ساحصل على فرص أخرى أكثر ولهذا أواصل العمل بجدية".

واستدرك "لكن الأمر كان صعبا، بعد فشل انتقالي كان الكثير من الناس يسخرون مني عبر حسابي على إنستجرام وعاملني البعض بشكل سيئ، لم أقم بفتح حساباتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأنني كنت أرى أشياء تؤذيني".

وأردف كايسيدو "لقد رأيت الكثير من أرسنال قبل أن تكون هناك احتمالية للتوقيع معهم، شاهدتهم وأعجبت بهم لأن لديهم لاعبين صغار وموهوبين وبعض النجوم لكن لديهم دائما عقلية الرغبة في المزيد".

وعن مستقبله قال: "أريد أن أحظى بموسم جيد مع برايتون وإنهاء الموسم بشكل جيد ولنرى ماذا سيحدث في المستقبل".

وبسؤاله هل يرغب في رؤية أرسنال يفوز بالدوري الإنجليزي الموسم الجاري أجاب "بالطبع أتمنى ذلك ولكن لنرى".

ويمتد تعاقد كايسيدو مع برايتون حتى صيف عام 2027.