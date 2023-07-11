The Showcase يفتح الباب أمام اللاعبين المصريين للانضمام إلي الليجا الإسبانية

ينطلق خلال الأيام القليلة المقبلة مشروع The Showcase الذي يفتح الباب أمام اللاعبين المصريين من أجل الاحتراف في الدوري الإسباني (الليجا) في حال نجاح المواهب من سن 17 إلي 23 عام في اثبات قدراتها الفنية والبدنية.

ويقام مشروع The Showcase للمرة الأولي هنا في مصر، بعدما حقق نجاح منقطع النظير في إسبانيا، وذلك تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، التي قررت رعاية المشروع بعد اقتناعها بالفكرة وتأكدها من كونه نافذة جديدة أمام اللاعبين المصريين، من أجل تحقيق حلمهم في الاحتراف والانضمام إلي أقوي الدوريات الأوروبية.

وسيشهد مشروع The Showcase الذي سيقام في القاهرة، خلال الفترة من 7 إلي 18 أغسطس المقبل، على ملاعب مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في العاصمة الإدارية، وسيشهد تواجد العديد من وكلاء اللاعبين المشهورين في مقدمتهم فيولا وكيل أعمال النجم البرتغالي لويس فيجو، وعدد من شركات التسويق، وكذلك مسؤولي بعض الأندية الإسبانية الكبرى مثل سيلتا فيجو و بلد الوليد وريال بتيس.

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