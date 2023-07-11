بعد فسخ تعاقده مع الإسماعيلي.. تغريم فراس شواط
الثلاثاء، 11 يوليه 2023 - 18:25
كتب : FilGoal
قررت لجنة النزاعات التابعة للاتحاد التونسي لكرة القدم تغريم فراس شواط مهاجم الإسماعيلي السابق لصالح نادي الصفاقسي.
وتم تغريم فراس شواط مبلغ 60 ألف دينار تونسي لنادي الصفاقسي بسبب فسخ تعاقده من طرف واحد قبل انطلاق الموسم الماضي ورحيله عن الفريق.
وبعد أن فسخ فراس شواط تعاقده مع الصفاقسي انضم لصفوف الإسماعيلي الذي لعب له الموسم الجاري في الدوري المصري.
قبل أن يقرر مرة أخرى فسخ تعاقده مع الإسماعيلي من طرف واحد بسبب عدم حصوله على كامل مستحقاته المالية.
ومن المنتظر أن ينضم فراس شواط لأحد أندية الدوري التونسي في الموسم المقبل، وتشير التقارير الصحفية إلى أن الترجي هو الأقرب للفوز بخدماته.
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