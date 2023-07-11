بعد فسخ تعاقده مع الإسماعيلي.. تغريم فراس شواط

الثلاثاء، 11 يوليه 2023 - 18:25

كتب : FilGoal

فراس شواط

قررت لجنة النزاعات التابعة للاتحاد التونسي لكرة القدم تغريم فراس شواط مهاجم الإسماعيلي السابق لصالح نادي الصفاقسي.

فراس شواط

النادي : الإسماعيلي

الصفاقسي

وتم تغريم فراس شواط مبلغ 60 ألف دينار تونسي لنادي الصفاقسي بسبب فسخ تعاقده من طرف واحد قبل انطلاق الموسم الماضي ورحيله عن الفريق.

وبعد أن فسخ فراس شواط تعاقده مع الصفاقسي انضم لصفوف الإسماعيلي الذي لعب له الموسم الجاري في الدوري المصري.

أخبار متعلقة:
قنوات الكاس: الأهلي طلب ضم مصطفى فتحي.. وشرط التعاون ينوي الاستمرار حتى الـ 60.. ميورا يجدد تعاقده مع أوليفيرينسي لا جازيتا: الأهلي يزيد عرضه ليقنع بوجبا بالانتقال إلى السعودية

قبل أن يقرر مرة أخرى فسخ تعاقده مع الإسماعيلي من طرف واحد بسبب عدم حصوله على كامل مستحقاته المالية.

ومن المنتظر أن ينضم فراس شواط لأحد أندية الدوري التونسي في الموسم المقبل، وتشير التقارير الصحفية إلى أن الترجي هو الأقرب للفوز بخدماته.

فراس شواط الدوري التونسي الإسماعيلي الصفاقسي
نرشح لكم
كاف يعلن موعد قرعة تصفيات كأس العالم 2026.. والقنوات الناقلة فيفا يرفع الإيقاف عن زيمبابوي قبل قرعة كأس العالم 2026 موتسيبي: هذا هو المسمى الجديد لدوري السوبر الإفريقي.. وموعد الانطلاق رغم الخسارة.. منتخب مصر يحصل على النصيب الأكبر من جوائز الأفضل في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 شكرا لكم.. منتخب مصر الأولمبي يخسر لقب أمم إفريقيا ضد المغرب بعد 103 دقيقة منقوصا سجل وطُرد في 18 دقيقة.. محمود صابر يشعل نهائي المنتخب الأولمبي بالطريقتين جارديان: مدرب سيدات زامبيا متهم بالاعتداء الجنسي على اللاعبات البدري: أمتلك عروضا من الدوري المصري.. أريد العودة إليه
أخر الأخبار
المسابقات تقرر إيقاف 2451 من جمهور الإسماعيلي مباراتين 17 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: تشيلسي على رأس 8 أندية إنجليزية مهتمة بضم إبراهيم عادل 26 دقيقة | الكرة المصرية
The Showcase يفتح الباب أمام اللاعبين المصريين للانضمام إلي الليجا الإسبانية 47 دقيقة | الكرة المصرية
بعد فسخ تعاقده مع الإسماعيلي.. تغريم فراس شواط 53 دقيقة | الكرة الإفريقية
قنوات الكاس: الأهلي طلب ضم مصطفى فتحي.. وشرط التعاون 59 دقيقة | الكرة المصرية
لا جازيتا: الأهلي يزيد عرضه ليقنع بوجبا بالانتقال إلى السعودية ساعة | الكرة الأوروبية
ينوي الاستمرار حتى الـ 60.. ميورا يجدد تعاقده مع أوليفيرينسي ساعة | الكرة الأوروبية
توتو ميركاتو: الهلال قدم عرضا خرافيا للتعاقد مع زانيولو ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: تلقينا خطاب إيقاف ديانج لـ 6 أشهر.. وهذا ما سيحدث 2 خبر في الجول - الأهلي يجهز أول عرض رسمي لضم إمام عاشور 3 مصدر مقرب من كهربا لـ في الجول: اللاعب تلقى إخطارا من فيفا بشأن موقفه من سداد غرامة الزمالك 4 تريزيجيه: لن أعود إلى الأهلي ليتم تكريمي.. وصلاح قال لي "هتموت مني" في نهائي الوداد