فيفا يرفع الإيقاف عن زيمبابوي قبل قرعة كأس العالم 2026

الثلاثاء، 11 يوليه 2023 - 13:41

كتب : FilGoal

احتفالات زيمبابوي ضد مالاوي

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم رفع الإيقاف عن زيمبابوي في قبل أيام قليلة من قرعة تصفيات كأس العالم 2026.

ونقلت وكالة رويترز أن فيفا رفع إيقاف الاتحاد الزيمبابوي لكرة القدم بعد الإيقاف لمدة 18 شهرا.

تم تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد الزيمبابوي لكرة القدم حتى إجراء انتخابات جديدة.

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وتقام قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 يوم الخميس.

في فبراير 2022، أعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إيقاف النشاط الرياضي في زيمبابوي وكينيا.

ويأتي السبب وراء إيقاف الاتحادين: التدخل الحكومي.

وأوضح إنفانتينو في مؤتمر صحفي: "اضطررنا إلى تعليق عضوية اثنين من أعضائنا، كينيا وزيمبابوي، بسبب تدخل الحكومة في أنشطة اتحادات كرة القدم. تم تعليق الاتحادات بأثر فوري".

وأوضح "إنهم يعرفون ما يجب القيام به من أجل إعادة قبولهم أو رفع تعليقهم".

وعُلق عمل اتحاد زيمبابوي قبل لجنة الرياضة في نوفمبر 2021 أيضا بعدما حلت الحكومة الاتحاد المحلي، إلا أنها أشارت إلى بعض الأسباب، بما في ذلك التحرش الجنسي المزعوم للحكام من قبل الموظفين الفنيين ومزاعم بالاحتيال، كأساس لعملهم.

وفي كينيا أوقفت الحكومة عمل الاتحاد وعينت لجنة مؤقتة تتولى مسؤولية أنشطة كرة القدم في البلاد.

وكانت زيمبابوي قد شاركت في كأس الأمم الإفريقية 2021 وودعت من دور المجموعات، بينما لم يتأهل المنتخب الكيني.

فيفا زيمبابوي
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