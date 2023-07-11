في الجول يكشف موقف السولية ومتولي من اللحاق بمواجهة الزمالك

الثلاثاء، 11 يوليه 2023 - 12:23

كتب : أحمد الخولي

محمود متولي - عمرو السولية - الأهلي × طلائع الجيش

اقترب عمرو السولية لاعب الأهلي من الغياب عن مباراة الزمالك المقبلة في الدوري بسبب الإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الخميس المقبل على استاد القاهرة في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 31 في الدوري المصري الممتاز.

وعلم FilGoal.com أن السولية اقترب من الغياب عن المباراة بسبب الإصابة التي كان قد تعرض لها في العضلة الخلفية.

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وقلت فرص السولية في اللحاق المباراة على الرغم من خضوعه لبرنامج علاج طبيعي مكثف خلال الفترة الماضية وقيامه بتنفيذ فقرات بدنية ضمن برنامج التأهيل.

كما علم FilGoal.com أن محمود متولي قد تأكد غيابه عن المباراة بالفعل بسبب إصابته بالتواء في الكاحل والتي أرغمته على وضع قدمه في جبيرة لتثبيت مفصل القدم.

وبخلاف ذلك فإن جميع أفراد ولاعبي الفريق سيكونون جاهزين تحت تصرف الجهاز الفني للأهلي وهو من سيحدد مشاركتهم في المباراة من عدمها.

وضمن الأهلي التتويج بالدوري للمرة الـ 43 في تاريخه بعد تعثر بيراميدز أمس الإثنين بالخسارة ضد سيراميكا كليوباترا.

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