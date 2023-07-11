عضو مجلس الأهلي: من الطبيعي أن نستلم درع الدوري في مباراة الزمالك

الثلاثاء، 11 يوليه 2023 - 11:46

كتب : FilGoal

طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي

شدد طارق قنديل عضو مجلس إدارة نادي الأهلي على ضرورة تسلم فريقه لدرع الدوري المصري عقب مواجهة الزمالك.

وضمن الأهلي التتويج بالدوري رسميا للمرة الـ 43 في تاريخه بعد خسارة بيراميدز أمس الإثنين ضد سيراميكا كليوباترا.

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع الزمالك يوم الخميس المقبل.

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وقال قنديل عبر قناة النهار: "درع الدوري شعر بالغربة لمدة موسمين وعاد إلى بيته من جديد، وكنت أشعر أن اليوم سيكون هو يوم حسم الدوري".

"من الطبيعي أن يكون هناك احتفالية في مباراة الزمالك المقبلة يتم تسليم بها درع الدوري للأهلي لم نتقدم بطلب حتى الآن لاتحاد الكرة ولكن الأمر من المسلمات ويجب أن يسعى اتحاد الكرة لتسليم الدرع في المباراة المقبلة بدون طلبات".

"بكل تأكيد كمجلس إدارة وجماهير نطمح للتتويج بكأس العالم للأندية ولكن ذلك لن يتحقق إلا بالعمل الجاد وشاركنا في البطولة في العديد من المرات وكان من الممكن أن نصل إلى أدوار أبعد لذلك فإن الأمر غير مستبعد تماما".

وسيشارك الأهلي بكأس العالم للأندية في نسخته المقبلة التي ستقام في السعودية بعد تتويجه بدوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد.

الأهلي طارق قنديل الدوري المصري
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