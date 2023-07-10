صراع البقاء - لحظات جنونية أخيرة.. الإسماعيلي ينجو والداخلية والمحلة وأسوان أمام الخطر

هدف وإثارة ولحظات جنونية كتبت نهاية صراع الإسماعيلي لأجل البقاء بضمانه رسميا، وذلك بالفوز على الداخلية بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز.

المحاولة الأولى أتت للداخلية بتسديدة رشيد أحمد التي مرت بجوار القائم في الدقيقة 3.

بينما أتى هدف إنقاذ الدراويش في الدقيقة 8 بتوقيع ياو أنور، بعد أن ضغط أحمد مدبولي على المدافع أحمد عبد الرسول ليفتك الكرة وتصل إلى أنور الذي سدد في الشباك.

وحاول سمير فكري مهاجم الداخلية قبل نهاية الشوط الأول، ليتصدى عصام صبحي.

ومع بداية الشوط الثاني حل محمد رمضان بدلا من علي الزاهدي في صفوف الداخلية.

وفي الدقيقة 48 سدد محمد الشامي من خارج منطقة الجزاء لتمر الكرة بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.

وأجرى الإسماعيلي تبديله الأول في الدقيقة 58 بنزول محمد بيومي بدلا من أحمد مدبولي.

وفي الدقيقة 67 حل فانوم ألفريد ووليد مصطفى بدلا من ألان تشامبادي وكريم يحيى.

وفي الدقيقة 69 شارك محمود الشبراوي بدلا من عبد الرحمن مجدي في صفوف الدراويش.

فيما أتى أحمد داهش بدلا من عبد العزيز السيد على الجانب الآخر في الدقيقة 72.

وفي الدقيقة 79 سدد فكري رأسية مرت لخارج الملعب، فيما حاول أحمد داهش في الدقيقة 88 من خارج المنطقة ليتصدى أحمد عادل عبد المنعم.

وأتى كريم الديب بدلا من سيرجي أكا في الدقيقة 90.

وفي الدقيقة 94 تصدى عبد المنعم لفرصة أخرى خطيرة من سمير فكري، بينما اندلعت مشادة بين محمد بيومي وعصام صبحي ثنائي الإسماعيلي انتهت بإنذار الأول.

بذلك يضمن الإسماعيلي البقاء في الدوري المصري الممتاز، رافعا رصيده إلى 37 نقطة في المركز العاشر مؤقتا، بينما يواجه الداخلية المجهول بتجمد رصيده عن 32 نقطة في المركز السابع عشر.

على الناحية الأخرى تغلب طلائع الجيش على أسوان بهدف دون رد، سجله أحمد متعب في الدقيقة 30 بتسديدة قوية من خارج المنطقة سكنت أسفل يسار المرمى.

حاول كريم طارق في الدقيقة 11 بتسديدة أمسك بها الحارس خالد وليد، وفي الدقيقة 12 رد أسوان بواسطة ديلسون كاموني، ليتصدى الحارس عمر رضوان.

ومع بداية الشوط الثاني شارك محمود وادي بدلا من بول جوليوس في صفوف الجيش، فيما أتى محمد مرسي بدلا من محمد ناجي في صفوف أسوان.

وخرج فريد شوقي لاعب طلائع الجيش مصابا ليأتي إسلام محارب بدلا منه في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة 62 شارك حسام عرفات وأحمد سيد دحروج بدلا من عماد فتحي وميدو مصطفى في صفوف أسوان، بينما حل محمد سمير بدلا من أحمد سمير في الدقيقة 68 على الجانب الآخر.

وفي الدقيقة 72 فقد أسوان أخطر فرصه، بركلة حرة نفذها محمد مرسي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء وقابلها محمد عطوة برأسية ارتدت من العارضة.

ويحتل طلائع الجيش المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة، وضمن النجاة بفضل تفوقه على أسوان أيضا في المواجهات المباشرة، الذي بات يحتل المركز الخامس عشر برصيد 33 نقطة.

وبينما كاد غزل المحلة يؤمن موقفه، وقف محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي حائلا لفرصة الدقيقة 97، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

حاول محمد جابر لاعب المحلة في الدقيقة 15 لتمر الكرة أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 67 حل ثلاثي المحلة كريم مصطفى وعاطف حكيم ومحمد بازوكا بدلا من أحمد الشيخ وتشارلز إيكبنيونج ومحمد جابر.

على الجانب الآخر جاء إسلام جابر بدلا من محمد بسيوني في صفوف البنك بالدقيقة 72.

فيما حل أسامة فيصل بدلا من كريم بامبو في الدقيقة 78، وتلاه أحمد سعيد بدلا من حمدي علاء في الدقيقة 82.

واستعان المحلة بخدمات عبد الرحمن عاطف وخالد الإخميمي بدلا من جابرييل أوروك وعاطف حكيم في الدقيقة 86، ولكن لم يكن ذلك كافيا.

ويحتل غزل المحلة المركز السادس عشر المؤدي للهبوط برصيد 33 نقطة، ويحتل البنك الأهلي المركز الثاني عشر برصيد 36 نقطة، وضمن النجاة بفضل تفوقه على أسوان في المواجهات المباشرة.