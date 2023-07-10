خبر في الجول - خطاب لـ اتحاد الكرة بإيقاف الزمالك عن القيد.. مبلغ الغرامة وموقف الرفع

تعرض نادي الزمالك رسميا لعقوبة الإيقاف عن القيد بسبب مستحقات سبورتينج لشبونة البرتغالي في انتقال محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد المصري لكرة القدم تلقى خطابا من الاتحاد الدولي "فيفا" يفيد بإيقاف نادي الزمالك عن القيد بسبب قضية سبورتينج لشبونة.

على الجانب الآخر كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عن حقيقة إيقاف الأبيض من قيد الصفقات الجديدة بسبب مستحقات نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "فيفا أبلغنا منذ فترة بإيقاف نادي الزمالك عن القيد بسبب مستحقات نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي الخاصة بانتقال شيكابالا إلى القلعة البيضاء".

وأضاف "لا نعرف هل وصل خطاب من فيفا إلى اتحاد الكرة أم لا، لكننا نعرف منذ فترة بإيقاف النادي من القيد لحين سداد المستحقات المالية وهذا أمر غير مفاجئ لنا".

وواصل "الخطاب الذي قد يكون وصل إلى اتحاد الكرة هذا أمر إجرائي من قبل فيفا ليبلغ الاتحاد بما وصل له هذا الملف".

واتم تصريحاته "الزمالك سيعمل على توفير المبلغ المستحق لنادي سبورتنج لشبونة ومن ثم سداده قبل فتح باب القيد في مصر".

وعلم FilGoal.com أن مبلغ الغرامة المستحق يبلغ 1.5 مليون يورو.

وانتقل شيكابالا إلى سبورتينج لشبونة في يناير 2014، ثم عاد للزمالك في صيف 2015.