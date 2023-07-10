مصدر من الزمالك لـ في الجول: فيفا أبلغنا منذ فترة بإيقاف القيد.. وهذا موقفنا

الإثنين، 10 يوليه 2023 - 20:55

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - بيان رسمي

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عن حقيقة إيقاف الأبيض من قيد الصفقات الجديدة بسبب مستحقات نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "فيفا أبلغنا منذ فترة بإيقاف نادي الزمالك عن القيد بسبب مستحقات نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي الخاصة بانتقال شيكابالا إلى القلعة البيضاء".

وأضاف "لا نعرف هل وصل خطاب من فيفا إلى اتحاد الكرة أم لا، لكننا نعرف منذ فترة بإيقاف النادي من القيد لحين سداد المستحقات المالية وهذا أمر غير مفاجئ لنا".

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وواصل "الخطاب الذي قد يكون وصل إلى اتحاد الكرة هذا أمر إجرائي من قبل فيفا ليبلغ الاتحاد بما وصل له هذا الملف".

واتم تصريحاته "الزمالك سيعمل على توفير المبلغ المستحق لنادي سبورتنج لشبونة ومن ثم سداده قبل فتح باب القيد في مصر".

الزمالك سبورتنج لشبونة فيفا
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