هل اقترب إمام عاشور من الرحيل.. ميتيلاند يضم لاعب وسط مدافع جديد

الإثنين، 10 يوليه 2023 - 17:22

كتب : FilGoal

ميتيلاند

أعلن نادي ميتيلاند الدنماركي الذي يضم إمام عاشور يوم الاثنين ضم النرويجي إيفر فوسوم لاعب وسط ألبروج الدنماركي.

وانتقل فوسوم إلى ميتيلاند في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ناديه.

ووقع فوسوم - 26 عاما - على عقد يربطه بميتيلاند حتى صيف 2026.

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فوسوم لاعب وسط مدافع مثل إمام عاشور الذي يبدو قريبا من مغادرة النادي الدنماركي.

وشهد مقر النادي الأهلي اجتماعا يوم الأحد، عقده محمود الخطيب رئيس النادي وحسام غالي عضو مجلس الإدارة، رفقة مارسيل كولر المدير الفني لفريق كرة القدم وبحضور محسن صالح وزكريا ناصف عضوا لجنة التخطيط، ومن بين محاوره هو إمكانية ضم إمام عاشور.

وكان رأي كولر الذي كشفه لـ محمود الخطيب وحسام غالي ولجنة التخطيط أن في حالة إتمام التعاقد مع إمام عاشور، سيكتفي به في وسط الملعب ومن ثم سيكون التركيز على ضم مهاجم أجنبي.

وبسبب ضيق الوقت اتفق جميع الأطراف على عقد جلسة أخرى مطولة عقب حسم الدوري بشكل رسمي، لحسم موقف باقي الصفقات والمراكز التي تحتاج للدعم، وكذلك ملف المعارين والراحلين.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن الأهلي التحرك من أجل التعاقد مع إمام عاشور لاعب ميتيلاند الدنماركي ومنتخب مصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلم FilGoal.com أن بعد توافق إدارة الأهلي مع الجهاز الفني على قرار ضم إمام عاشور، النادي الأحمر بدأ بالفعل محادثاته مع ميتيلاند لضم إمام عاشور بصفة نهائية.(طالع المزيد من التفاصيل)

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