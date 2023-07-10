بوستيكوجلو: أرغب في بقاء هاري كين ولكن لا أضمن ذلك

الإثنين، 10 يوليه 2023 - 16:21

كتب : FilGoal

أنجي بوستيكوجلو

شدد أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنام على رغبته في بقاء هاري كين مع الفريق بالموسم المقبل على الرغم من عدم وجود أي ضمانات لذلك.

هاري كين

النادي : توتنام هوتسبر

توتنام هوتسبر

وقال بوستيكوجلو في مؤتمره الصحفي الأول كمدرب لتوتنام: "هاري كين واحد من أفضل اللاعبين في العالم وأريده أن يبقى هنا وأن نجعل توتنام ناجحا واعتقد أنه يريد نفس الأمر".

وواصل "الحديث مع كين؟ سأعرفه بنفسي وأريد أن أعرف ماذا يريد أن يحدث لجعل ذلك النادي ناجحا ثم سنذهب لأرضية الملعب لنتدرب".

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وتابع "لا أملك أي ضمانات على بقاء كين ولا أتوقع أن أملك، ولا يمكن التعامل مع متغيرات من ذلك النوع ولكن ما أعرفه حاليا هو أن كين جزء من الفريق ويتطلع إلى العودة".

العديد من التقارير كانت قد أشارت إلى أن بايرن ميونيخ قد أرسل عرضا للتعاقد مع هاري كين مقابل 80 مليون يورو ولكن إدارة توتنام رفضت العرض.

وأعلن توتنام تولي أنجي بوستيكوجلو مدرب سيلتيك السابق تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأنهى توتنام الموسم الماضي في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ولن يشارك توتنام في أي بطولة قارية خلال مجريات الموسم المقبل.

هاري كين توتنام أنجي بوستيكوجلو
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