بوستيكوجلو: أرغب في بقاء هاري كين ولكن لا أضمن ذلك

شدد أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنام على رغبته في بقاء هاري كين مع الفريق بالموسم المقبل على الرغم من عدم وجود أي ضمانات لذلك.

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وقال بوستيكوجلو في مؤتمره الصحفي الأول كمدرب لتوتنام: "هاري كين واحد من أفضل اللاعبين في العالم وأريده أن يبقى هنا وأن نجعل توتنام ناجحا واعتقد أنه يريد نفس الأمر".

وواصل "الحديث مع كين؟ سأعرفه بنفسي وأريد أن أعرف ماذا يريد أن يحدث لجعل ذلك النادي ناجحا ثم سنذهب لأرضية الملعب لنتدرب".

وتابع "لا أملك أي ضمانات على بقاء كين ولا أتوقع أن أملك، ولا يمكن التعامل مع متغيرات من ذلك النوع ولكن ما أعرفه حاليا هو أن كين جزء من الفريق ويتطلع إلى العودة".

العديد من التقارير كانت قد أشارت إلى أن بايرن ميونيخ قد أرسل عرضا للتعاقد مع هاري كين مقابل 80 مليون يورو ولكن إدارة توتنام رفضت العرض.

وأعلن توتنام تولي أنجي بوستيكوجلو مدرب سيلتيك السابق تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأنهى توتنام الموسم الماضي في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ولن يشارك توتنام في أي بطولة قارية خلال مجريات الموسم المقبل.