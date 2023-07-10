الكشف عن الهوية البصرية للدوري المصري بالموسم الجديد

كشفت رابطة الأندية المصرية عن الهوية البصرية والتي سيتم استخدامها في الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

ونشر حساب رابطة الأندية على تويتر مقطع فيديو للكشف عن أبرز البصريات التي سيتم استخدامها بالموسم الجديد.

الظهور الأبرز في الفيديو كان لشعار الدوري الذي سيتم استخدامه بالإضافة إلى "الجرافيكس" المتعلقة بتقنية الفيديو والتشكيل قبل المباراة والإحصائيات أُثنائها وعرض التوقيت والنتيجة.

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استعدوا لتجربة لا مثيل لها في الموسم الجديد للدوري المصري! 🤩✨#دوري_النيل | #EPL pic.twitter.com/mruwjrfIHq — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) July 10, 2023

وكانت رابطة الأندية قد أجرت مؤتمرا صحفيا أمس السبت للإعلان عن بعض مستجدات الدوري بالموسم الجديد.

وشدد دياب خلال المؤتمر على ظهور الهوية البصرية الجديدة للدوري بداية من مباراة الأهلي والزمالك المقبلة.

وأعلن دياب إطلاق اسم دوري النيل على الدوري المصري بداية من الموسم المقبل.

واستحوذت شركة النيل العقارية على حقوق الدوري المصري ولمدة 3 مواسم مقبلة.

وقال أحمد دياب في مؤتمر الإعلان عن حقوق الدوري الجديد: "الدوري المصري من الموسم القبل ولمدة 3 مواسم سيكون اسمه (دوري النيل) بعد شراء شركة النيل حقوق الدوري".

وأضاف "درع الدوري المصري الجديد يتم تصنيعه حاليا في إنجلترا وسيحصل عليه بطل الدوري في الموسم المقبل".

ويحتل الأهلي صدارة جدول الترتيب حاليا برصيد 72 نقطة وبفارق 5 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويحتاج الأهلي إلى نقطتين فقط لضمان التتويج بالدوري بشكل رسمي.