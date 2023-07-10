الكشف عن الهوية البصرية للدوري المصري بالموسم الجديد

الإثنين، 10 يوليه 2023 - 15:36

كتب : FilGoal

رابطة الأندية المحترفة

كشفت رابطة الأندية المصرية عن الهوية البصرية والتي سيتم استخدامها في الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

ونشر حساب رابطة الأندية على تويتر مقطع فيديو للكشف عن أبرز البصريات التي سيتم استخدامها بالموسم الجديد.

الظهور الأبرز في الفيديو كان لشعار الدوري الذي سيتم استخدامه بالإضافة إلى "الجرافيكس" المتعلقة بتقنية الفيديو والتشكيل قبل المباراة والإحصائيات أُثنائها وعرض التوقيت والنتيجة.

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وكانت رابطة الأندية قد أجرت مؤتمرا صحفيا أمس السبت للإعلان عن بعض مستجدات الدوري بالموسم الجديد.

وشدد دياب خلال المؤتمر على ظهور الهوية البصرية الجديدة للدوري بداية من مباراة الأهلي والزمالك المقبلة.

وأعلن دياب إطلاق اسم دوري النيل على الدوري المصري بداية من الموسم المقبل.

واستحوذت شركة النيل العقارية على حقوق الدوري المصري ولمدة 3 مواسم مقبلة.

وقال أحمد دياب في مؤتمر الإعلان عن حقوق الدوري الجديد: "الدوري المصري من الموسم القبل ولمدة 3 مواسم سيكون اسمه (دوري النيل) بعد شراء شركة النيل حقوق الدوري".

وأضاف "درع الدوري المصري الجديد يتم تصنيعه حاليا في إنجلترا وسيحصل عليه بطل الدوري في الموسم المقبل".

ويحتل الأهلي صدارة جدول الترتيب حاليا برصيد 72 نقطة وبفارق 5 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويحتاج الأهلي إلى نقطتين فقط لضمان التتويج بالدوري بشكل رسمي.

الدوري المصري رابطة الأندية المصرية
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